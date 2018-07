L’annuncio di Di Maio | “Prossima settimana arriva la legge per tagliare le pensioni d’oro”

L’annuncio di Luigi Di Maio : “Censiremo i raccomandati in Rai e nella pubblica amministrazione” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio annuncia che la sua volontà è quella di censire i raccomandati all'interno della Rai e della pubblica amministrazione: "Dobbiamo cominciare a controllare, anche in Rai, e ristabilire il principio della meritocrazia”. Ma - assicura - "non è un'azione intimidatoria".Continua a leggere