L’anello di fidanzamento di Meghan Markle in vendita a 2 euro

L’anello di fidanzamento di Meghan Markle da oggi si potrà comprare da Primark : Sognate un anello di fidanzamento come quello di Meghan Markle? Bene, allora vi consigliamo di correre da Primark. Qui troverete il prezioso più invidiato e desiderato del momento ad un prezzo decisamente low cost: circa 2 sterline. Qualche mese fa, quando il principe Harry annunciò le nozze con l’attrice di Suits, non si parlò d’altro che dell’anello di fidanzamento scelto dal secondogenito di Lady Diana. Come tutte le fan ...

Ariana Grande mostra L’anello di fidanzamento da 100mila dollari : Wow The post Ariana Grande mostra l’anello di fidanzamento da 100mila dollari appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande-Pete Davidson : c’è già L’anello - ad un mese dal fidanzamento la coppia fa sul serio : Ariana Grande e Pete Davidson fanno sul serio, dopo un mese di fidanzamento arriva l’anello da quasi 100mila dollari Ariana Grande e Pete Davinson sono pazzi l’uno dell’altra. Sono così tanto innamorati da fare un passo importante e del tutto prematuro alla luce del poco tempo trascorso insieme. Ariana infatti, secondo il giornale TMZ, avrebbe ricevuto dal fidanzato, che frequenta da un mese, un anello dal valore enorme. Il ...

Ariana Grande : L’anello di fidanzamento è stato disegnato solo per lei : Ed è costato una bella cifra The post Ariana Grande: l’anello di fidanzamento è stato disegnato solo per lei appeared first on News Mtv Italia.