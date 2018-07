L’anello di fidanzamento di Meghan Markle da oggi si potrà comprare da Primark

dilei

(Di sabato 7 luglio 2018) Sognate un anello dicome quello di? Bene, allora vi consigliamo di correre da. Qui troverete il prezioso più invidiato e desiderato del momento ad un prezzo decisamente low cost: circa 2 sterline. Qualche mese fa, quando il principe Harry annunciò le nozze con l’attrice di Suits, non si parlò d’altro che dell’anello discelto dal secondogenito di Lady Diana. Come tutte le fan della Royal Family ben sanno, l’engagement ring diè un gioiello unico e di sicuro non è alla portata di tutti. Per realizzarlo infatti Harry non ha badato a spese. Ha disegnato il gioiello con l’aiuto della gioielleria Cleave & Co., creando una montatura in oro giallo, con due piccoli diamanti ai lati, provenienti da una spialla di Lady Diana, e un raro diamante della Botswana. Il valore stimato di questo prezioso è di circa ...