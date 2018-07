L' analisi Papa Francesco ringrazia le Ong | Siete buoni samaritani | salvate

[L' analisi ] L'appello di Papa Francesco ai petrolieri : "Solo una finanza verde per salvare il mondo" : Papa Francesco ha lanciato oggi un appello per sviluppare una " finanza verde " che supporti dirigenti e imprese del settore petrolifere e altre attività collegate all'energia nell'impegno ad accelerare ...

[L'analisi] Il dialogo a porte chiuse tra il Papa e i vescovi : "i gay che vogliono diventare preti devono dare garanzia di castità" : Quando si dice malizia, una parola che fa rima con furbizia, ci si riferisce per lo più alla sfera sessuale, dove in realtà c'è una gran confusione, dove resistono tabù e storture dure a morire in ...