L' America First non avrà successo

America First di Trump continua a creare lavoro. Forte calo deficit per boom 'preventivo' export semi di soia : Il mercato del lavoro degli Stati Uniti conferma la propria solidità: nel mese di giugno, l'economia Usa ha creato 213.000 nuovi posti di lavoro, oltre i 200.000 stimati dal consensus. In rialzo, a sorpresa, il tasso di disoccupazione che, dopo essere precipitato al minimo degli ultimi 18 ...