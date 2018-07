La voce pop di Riki per Estatica GALLERY

“Surface Phone sarà un successo? Si - con 8GB di RAM e 512 GB di memoria interna!” | LA voce DEL POPOLO : Surface Phone, o meglio conosciuto nell’ultimo periodo come Surface Andromeda, è ormai diventata una notizia ufficiale e non più un semplice rumor. Tutti quanti si chiedono in quale categoria di dispositivi si andrà a collocare e tutti, chi più e chi meno, si sono chiesti: “Surface Phone sarà un successo?”. A rispondere a questa domanda ci ha pensato Eddo, il quale, stanco del suo Lumia 535 e degli “insulti” dei ...

La voce della Politica Manifestazione di Potere al Popolo Basilicata contro la Flat Tax : Potere al Popolo Basilicata scenderà in piazza a Potenza, sabato 30 giugno, per denunciare l'ultimo inganno di questo sistema neoliberista che il governo PentaLeghista sta attuando, in perfetta ...

“Surface Phone per riscattarsi dal fallimento di Windows 10 Mobile” | LA voce DEL POPOLO : Dopo aver selezionato nella scorsa edizione de “La VOCE del POPOLO” un commento nostalgico di un utente Windows 10 Mobile, migrato per forza di cose al sistema operativo del robottino, quest’oggi vi parleremo del tanto atteso Surface Phone! Il commento selezionato dalla nostra redazione, vede vincitore il vostro collega bruno, il quale dopo aver riassunto i pregi e difetti di Android, iOS e Windows 10 Mobile, conclude facendo ...

“Windows Mobile mi manca - ma sono passato ad Android!” | [LA voce DEL POPOLO] : Quest’oggi, nella rubrica de “La VOCE del popolo” abbiamo pescato l’opinione di uno dei tantissimi utenti Windows Mobile migrati per forza di cose, al sistema operativo più utilizzato del mondo: Android! Alcuni di essi hanno fin da subito apprezzato le peculiarità del robottino, altri invece, neanche dopo mesi, sono riusciti ad abituarsi completamente al nuovo OS. Ma perchè l’utente medio Windows 10 Mobile non ...

Giuseppe Conte il portavoce - orgogliosamente populista e antisistema : La gazzarra scatta verso la fine dei settantadue minuti di discorso sul quale il premier Giuseppe Conte chiede al Parlamento la fiducia al suo governo. Quando il presidente del Consiglio chiede alle opposizioni un confronto costruttivo e leale. E sciorina come concessioni quelle che sono le naturali attività del governo in Aula. Garantisce l'applicazione delle interrogazioni a risposta immediata. Assicura la presenza dei ministri in ...

2 Giugno - Fico : 'Rispettare voce del popolo è cuore Repubblica' : "La Repubblica non è qualcosa di scontato, ma qualcosa che dobbiamo comprendere e conquistare ogni giorno". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Festa del 2 Giugno. "...

“Windows Phone ha fallito? Vi spiego io il perchè!” | [LA voce DEL POPOLO] : Dopo aver parlato dei pregi di Windows Phone nell’ultima puntata de “La VOCE del popolo”, quest’oggi affrontiamo un argomento toccato già diverse volte in questa testata: perchè Windows Phone ha fallito? A dar risposta a questa domanda, troviamo un utente già conosciuto in questa rubrica, Renato Pisani, il quale esemplifica le ragioni del fallimento di Windows Phone in 5 punti. Il fallimento commerciale di Windows Phone ...