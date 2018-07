La vera Amy Winehouse negli scatti inediti di Blake Wood

gqitalia

(Di sabato 7 luglio 2018) I geni maledetti dall’animo nobile di tutte le epoche spesso, troppo spesso, muoiono giovani. Troppo giovani. Amyera una di loro. Con la sua voce potente e sensuale da pelle d’oca, cantava “For you I was a flame, Love is a losing game…” L’amore è un fuoco ma, spesso, un gioco a perdere. Amynon ha mai mascherato le sue debolezze. Dominava la scena con la forza dirompente della sua voce, col suo corpo, ma allo stesso tempo mostrava tutta la sua fragilità. Dopo aver vinto 5 Grammy Awards per l’album Back to Black del 2006, e all’apice del suo successo e di un’attenzione mediatica quasi maniacale — ai media, ma soprattutto ai lettori piace tutto ciò che è genio e sregolatezza, successo e fallimento —incontra a Londra il fotografo americano, allora ventiduenne. Nasce una forte amicizia e per due anni diventano inseparabili. È ...