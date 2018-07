La tshirt rossa? Te la porto io | botta e risposta tra Salvini e don Ciotti

ilgiornale

: RT @ugo_floro: Solidarietà a coloro i quali avevano deciso di indossare la t-shirt rossa , ma sono stati costretti a cambiare look all'ul… - BeCoolTshirt : RT @ugo_floro: Solidarietà a coloro i quali avevano deciso di indossare la t-shirt rossa , ma sono stati costretti a cambiare look all'ul… - ugo_floro : Solidarietà a coloro i quali avevano deciso di indossare la t-shirt rossa , ma sono stati costretti a cambiare lo… - raymen67 : Condivido l’invito dell’amica Efe: “Oggi tanti indosseranno una tshirt #rossa per l’#humanityday per dare attenzion… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Matteoironizza su Facebook, in merito all'iniziativa "magliette rosse", e immediata arriva ladi don Luigi, ideatore della protesta.Il fondatore dell'associazione Libera, che lotta contro i soprusi e le mafie in tutta Italia, aveva lanciato un appello, chiedendo alle persone di indossare, il 7 luglio, una maglietta. L'obiettivo di "Una magliettaper fermare l'emorragia di umanità" era quello di ricordare i bambini morti in mare e di sostenere l'accoglienza dei migranti. Un'iniziativa che si schiera, quindi, contro la politica di Matteo, che pochi giorni fa aveva annunciato una stretta nelle concessioni di protezione umanitaria.Il ministro dell'Interno risponde all'attacco velato contro di lui con un post di Facebook, in cui scrive, nel post scriptum, che però non è passato inosservato di essere dispiaciuto perché "in casa non ho trovato ...