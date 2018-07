La terra trema | terremoto di magnitudo 3 7 | avvertito dalla popolazione

Cristiano Ronaldo-Juventus - i bianconeri tremano : la minaccia arriva dall’Inghilterra : Cristiano Ronaldo alla Juventus? La minaccia per i bianconeri arriva dall’Inghiterra: il Manchester United pronto al rilancio per il portoghese Il Manchester United tenta il blitz per riportare in Premier Cristiano Ronaldo. E’ quanto sostiene oggi il quotidiano britannico ‘The Sun’ secondo il quale l’allenatore José Mourinho assieme al club stanno preparando una controffensiva per portare all’Old ...

Inghilterra-Colombia - Mondiali 2018 in DIRETTA : spettacolo assicurato tra Cafeteros e Leoni d’Oltremanica : Siamo giunti all’ultimo ottavo di finale di questi Mondiali di calcio di Russia 2018. Alle ore 20.00 italiane a Mosca, allo Spartak Stadium, saranno di fronte Inghilterra e Colombia, in un match che si annuncia equilibrato ma che potrebbe regalare tanti gol e spettacolo. Da una parte troviamo gli inglesi, sospinti dal formidabile centravanti Harry Kane, autore di ben 5 reti in appena due partite, a caccia di conferme dopo un ottimo inizio ...

Trema la terra in Appennino - sedici scosse da domenica mattina : BOLOGNA - Continua a Tremare la terra sull'Appennino Tosco-Emiliano. Dopo la prima scossa di domenica mattina alle 9,32 di magnitudo 3.6 nella zona di Pievepelago, ne sono seguite numerose altre. Ad ...

Terremoto in Emilia - scossa di magnitudo 3.6 : la terra trema vicino a Modena : La terra torna a tremare in Emilia . Una serie di scosse di Terremoto è stata sentita stamani in provincia di Modena . Un Terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 9.32. La scossa, secondo i ...

LIVE Inghilterra-Panama - Mondiali 2018 in DIRETTA : i Leoni d’Oltremanica per chiudere la pratica qualificazione : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Panama, valevole per la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali 2018. Potrebbe essere questa la sfida che determina la qualificazione dell’Inghilterra: per giocarsi il primo posto col Belgio, però, deve prima battere Panama. Dalla terra d’Albione rimbalza il titolo del Daily Mirror, “Lions Roar”, il ruggito dei Leoni: quel ruggito dovrà trasformarsi nella capacità ...

Russia 2018 - l'Inghilterra trema con la Tunisia : 2-1 - doppietta di Kane : l'Inghilterra ha battuto per 2-1 la Tunisia in una partita valida per il Gruppo G ai Mondiali di Russia. Le reti di Kane al 10' e al 91', di Sassi su rigore al 35'.

Messico - segna Lozano e la terra trema : Grandissimo entusiasmo in Messico dopo la vittoria a sorpresa contro la Germania. Caroselli e festeggiamenti a Città del Messico e negli altri centri del Paese per festeggiare la splendida partita di ...

Terremoto - trema la terra tra L’Aquila e Teramo : paura e diverse chiamate ai vigili del fuoco : Un Terremoto di magnitudine 3.1 sulla scala Richter è stato registrato pochi minuti fa ad una profondità di 6 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Teramo in Abruzzo.Continua a leggere

Terremoto : la terra trema ancora tra Rieti e L'Aquila : Il movimento tellurico che sta interessando da tantissimo tempo l'Italia centrale, non accenna a diminuire. Ieri notte intorno all'1,20, una scossa di magnitudo 3,1 gradi della scala Richter, è stata ...

Terremoto - scossa all’alba a Norcia. La terra trema anche a Catania : La scossa è stata registrata questa mattina alle 5 e 13 a un chilometro dal centro storico di Norcia, già pesantemente danneggiato dai terremoti dell'agosto e ottobre 2016.Continua a leggere

La terra trema - la città cambia : martedì alla "Cena in Biblioteca" arriva il terremoto : Palazzo Crepadona, sede della Biblioteca civica di Belluno La scienza ha dato una chiara spiegazione all'origine di questi eventi naturali, classificati tra quelli che più ci spaventano perché il ...