La star di The Big Bang Theory ricoverata in ospedale

"Ultimo Quarto di Luna". L'oroscopo di Simon and The stars (dal 2 all’8 luglio) : ARIETEGiugno è stato un mese movimentato per l'Ariete. Perché per molti è stato teatro di un cambiamento professionale, una revisione di referenti o sede. In certi casi ha coinciso con una fase di studio o preparazione per muovere i primi passi in un ruolo diverso o con un nuovo progetto. Con il mese di luglio, puoi dare frutto a tutto questo "movimento", stabilizzare certe posizioni, fare i modo che i tuoi affari ...

'We've got the people - they've got the money' : Alexandra Ocasio-Cortez vince le Primarie. Una nuova star progressista è servita : E' Alexandria Ocasio-Cortez , 28enne di origini portoricane, laureata in Economia e Relazioni internazionali, sostenuta apertamente dal 'socialista' Bernie Sanders. E dato che è nata una stella nell'...

Il gioco di carte The Binding of Isaac : Four Souls supera quota 500.000 dollari su Kickstarter : The Binding of Isaac: Four Souls, il gioco di carte della serie The Binding of Isaac, è già un successo su Kickstarter. A pochissimo tempo dall'inizio della campagna il titolo aveva raccolto già 50 mila dollari, oggi, la cifra è notevolmente cambiata.La pagina Kickstarter dedicata, segnala che a tre giorni dall'inizio della campagna, The Binding of Isaac: Four Souls ha raccolto più di 500.000 dollari. Per chi non lo sapesse, in The Binding of ...

La demo E3 di Bloodstained : Ritual of the Night è disponibile per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter : Il publisher 505 Games e lo sviluppatore indipendente ArtPlay hanno annunciato, oggi, l'uscita di una nuova demo di Bloodstained: Ritual of the Night disponibile esclusivamente per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter finanziandolo per un importo pari o superiore a $60.Questa demo, disponibile in digital download su Steam per PC, darà ai fan la possibilità di testare alcuni contenuti e caratteristiche del gioco e di avere un ...

“Luna Piena in Capricorno”. L'oroscopo di Simon and The stars (dal 25 giugno al 1° luglio) : ARIETEQuesta è una settimana decisiva per il lavoro. La Luna Piena, al massimo del suo splendore, illumina la casa della carriera e permette di fare un passaggio davvero importante. Per i più giovani (ma non solo) che hanno portato avanti un periodo di praticantato, di affiancamento ad un nuovo lavoro, arriva il tempo delle conferme. Così come si inizia a chiarire il futuro di chi ha chiuso un progetto, anche in azienda, e ...

California - Heather Locklear - star di Melrose Place - arrestata di nuovo per aver aggredito un medico : Di nuovo nei guai l'attrice Heather Locklear , 56 anni, star della serie cult Melrose Place. Per la seconda volta dall'inizio dell'anno la donna è stata arrestata dalla polizia nella contea ...

Bet Awards 2018 : Black Panther e Kendrick Lamar i gran vincitori. Donald Glover la star : Una diciottesima edizione all’insegna dell’equilibrio, quella dei Bet Awards 2018. La cerimonia istituita dal network Black Entertainment Television per premiare gli afroamericani nei settori dell’intrattenimento (musica e recitazione) e dello sport si è svolta domenica 24 giugno al Microsoft Theatre, in linea con i pronostici. “Date a Cesare quel che è di Cesare”, sembra essere stato il filo conduttore della ...

starfield incarna il desiderio di Bethesda di creare qualcosa di nuovo : La presentazione di Starfield durante la conferenza E3 di Bethesda è stata una sorpresa per tutti gli appassionati di videogiochi. Durante un'intervista davanti ai microfoni di Gamereactor, Todd Howard ha voluto rilasciare qualche curiosità in più sulla nuova IP di Bethesda:"Abbiamo in mente questo gioco da dieci anni, sappiamo che le persone da noi vogliono The Elder Scrolls, giusto? Ma alla fine ti chiedi: vogliamo essere una compagnia che ...

Audio e testo di The light is coming di Ariana Grande e Nicki Minaj - nel terzo duetto rappa anche la popstar : The light is coming di Ariana Grande e Nicki Minaj, già presentata dal vivo dalla popstar qualche settimana fa al Banc of California Stadium, ha fatto il suo debutto ufficiale su tutte le piattaforme streaming il 20 giugno. La cantante di origini italoamericane ha scelto stranamente un mercoledì e non un venerdì (universalmente la giornata delle release) per consegnare al mercato e al pubblico il terzo duetto in carriera con la rapper ...

Heather Locklear - la star di Melrose Place in ospedale : «Ha tentato il suicidio» : Una vita decisamente tormentata per una stella della serie tv cult degli anni '90, Melrose Place : Heather Locklear , che interpretava Amanda Woodward , è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico ...

Addio a Matt 'Guitar' Murphy - star del film The Blues Brothers : Murphy è diventato famoso in tutto il mondo grazie al film The Blues Brothers in cui era il protagonista di un duetto con l'attrice Aretha Franklin nella tavola calda Soul Food sulle note del brano ...

"Primo Quarto di Luna/Luna Piena". L'oroscopo di Simon and The stars (dal 18 al 24 giugno) : ARIETENella tua testa c'è un tale ingorgo di pensieri e di impegni, che probabilmente ogni tanto prendersi una pausa dal lavoro non farebbe poi così male. Anche perché, con Mercurio in quadratura, c'è il rischio di distrazioni che potrebbero portare a gestire qualche piccola grana e dunque a dilatare i tempi di un progetto. Nulla che non sia risolvibile, sia chiaro. Tuttavia, se il tuo lavoro ha a che fare con i ...