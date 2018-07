La ricerca della patatina fritta che resta croccante più a lungo

pat * Il 'sistema Trentino' della ricerca e dell'innovazione protagonista a Innsbruck di ' Wire ' : la conferenza europea delle regioni ... : ... policy maker, autorità nazionali e locali, centri del sapere e imprese private, verte quest'anno su tre "aree intelligenti" " Connettività, Imprenditorialità, Scienza&ricerca " il cui potenziamento ...

ricerca : studio Italia-Usa riscrive l’origine della vita : Il codice genetico è più antico del Dna. Il meccanismo che determina l’architettura di quest’ultimo – ossia l’accoppiamento selettivo fra coppie di basi azotate (le ‘lettere’ che compongono la doppia elica), descritto da Watson e Crick nel 1953 – non è infatti una prerogativa esclusiva del Dna, bensì una proprietà insita nelle basi azotate stesse. Il loro appaiamento avviene cioè spontaneamente e la ...

ricerca - CNR : le brine dell’Antartide rivelano il segreto della vita su Marte : Un team di Ricerca italiano del quale fa parte anche l’Istituto per l’ambiente marino costiero del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iamc) di Messina, oltre alle Università dell’Insubria, di Perugia, di Bolzano, di Trieste, di Venezia e della Tuscia, ha studiato in Antartide le brine, liquidi molto salati, in cui prosperano microorganismi che si sono adattati a vivere in crio-ecosistemi (sistemi estremi caratterizzati da basse ...

Una ricerca svela il segreto dei Pico della Mirandola dotati di una memoria eccezionale : Roma - Gli scienziati hanno messo sotto osservazione otto persone dotate di memoria eccezionale per capire come funziona la loro mente. I Pico della Mirandola si sono sottoposti a diverse sedute. ...

Altaroma - un'edizione all'insegna della ricerca di nuovi talenti : ... un bando rivolto a tutte le scuole di moda italiane , per creare le divise del personale di uno dei luoghi più famosi del mondo, il Parco Archeologico del Colosseo. Tutta una serie di progetti che ...

Gruppo PSA - Allo studio la vendita di parte delle attività di ricerca e Sviluppo della Opel : Il Gruppo PSA potrebbe vendere parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel in Germania. L'indiscrezione è stata lanciata dalla testata francese Le Monde e ha già trovato parziali conferme tra i massimi dirigenti della Casa tedesca.Operazione da 500 milioni di euro. La cessione, prevista dal quotidiano per la fine dell'anno, potrebbe riguardare attività per un valore quantificato in circa 500 milioni di euro e quasi la metà degli 8 ...

Il liceo Gandino di Bra è sede della missione PolarQuest per la ricerca dei raggi cosmici ai Poli : ... dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra, denominato 'Extreme Energy Events: la scienza nelle scuole' , EEE, . Tale progetto, il cui responsabile piemontese è il dottor Ivan ...

Wimbledon - il torneo dei record. Federer alla ricerca della nona affermazione. Tra gli italiani la speranza Cecchinato : Nulla di male tuttavia la nuova marca di abbigliamento giapponese verserà all'attuale numero due del mondo 30 milioni di euro all'anno per 10 anni. Tornando al campo Wimbledon si conferma il torneo ...

Big Pharma Invece di Investire nella ricerca destina un terzo delle Risorse al Potenziamento della Rete di Vendita - - : L'oncologa di Forlì "rifiuta" una scienza e una medicina che non hanno celebrato e ricordato un Ricercatore come Lorenzo Tomatis, insigne scienziato sconosciuto al grande pubblico: ignorato dai media,...

Nasce in Calabria l'hub nazionale della ricerca marina : ROMA - Nasce l'hub nazionale della ricerca marina: si trova sullo Ionio, in Calabria, in uno dei siti ad alta densità di biodiversità marina più importanti del Mediterraneo. E' stato realizzato dalla ...

Pedalando per la ricerca amici di Denis - l'iniziativa benefica a sostegno della distrofia muscolare di Duchenne : Alla presenza dell'assessore allo sport, Angela Salvatore, e dell'assessore alla sicurezza urbana e alle politiche sociali, Leonardo Casciere, è stato presentato il programma dell'evento, previsto ...

Sull’immigrazione - gli europei sono alla ricerca di se stessi. Il rischio della “decomposizione” : “Da est a ovest, gli europei stanno lottando per rispondere alla domanda più fondamentale: chi siamo?”. Così lo storico americano Andrew Michta. “Cinque anni fa, pochi avevano previsto che in un tempo così breve l’Europa si sarebbe spostata da uno stato di relativo ottimismo rispetto al futuro all’a

ricerca : Cà Foscari consegna borse di studio della Fondazione Intesa Spaolo Onlus : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - Stamattina nell’Aula Baratto di Ca’ Foscari si è tenuta la cerimonia di consegna agli studenti di Ca’ Foscari, della borsa di studio finanziata da Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. Presenti alla Cerimonia il Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Michele Bugli