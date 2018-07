La politica cinese del figlio unico? Un esperimento radicale Fallito

ilgiornale

(Di sabato 7 luglio 2018) Ladel, avviata nel 1980 e terminata nel 2015, è stata "l'sociale piùal mondo". Un modo - spiega Mei Fong, giornalista Premio Pulitzer, di origine, cresciuta in Malesia e da anni negli Usa - per "correggere la marea umana, cambiare i comportamenti delle persone, di fatto inserendo lo Stato nel più intimo degli spazi familiari - in casa, nella camera da letto, nell'utero delle donne". Ecco perché Mei Fong ha deciso di indagare sul campo, parlando "con molte persone, dai funzionari che dovevano applicare la legge, agli scapoli solitari nelle province cinesi che non riescono a trovare una moglie, ai membri della generazione dei Piccoli imperatori figli unici, cercando di capire come questaha condizionato il loro mondo". Ne è nato(Carbonio editore, pagg. 268, euro 17,50), un libro molto documentato e molto ...