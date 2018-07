La playlist per l’estate di Marcelo Burlon

Muzical permette di riprodurre le playlist musicali a orari prestabiliti : Muzical è un'applicazione che offre la possibilità di pianificare la riproduzione della musica nei giorni e negli orari prestabiliti per ascoltare la musica giusta in ogni momento. L'applicazione assegna la priorità agli allarmi e alle telefonate, interrompendo la riproduzione quando ricevete una chiamata o quando viene attivato un allarme. L'articolo Muzical permette di riprodurre le playlist musicali a orari prestabiliti proviene da ...

Spotify per Android presto permetterà di riorganizzare i brani delle playlist : Il team di Spotify è al lavoro su una funzionalità che permetta agli utenti di riorganizzare i brani in una playlist sull'app Android. Ecco tutti i dettagli L'articolo Spotify per Android presto permetterà di riorganizzare i brani delle playlist proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Music come funziona : brani e playlist gratis per gli abbonati Prime : Pochi giorni dopo l’arrivo di Prime Reading, Amazon annuncia il lancio di Prime Music, un nuovo servizio dedicato agli utenti Prime che consente loro di accedere a oltre 2 milioni di brani, da ascoltare in streaming o disponibili per il download. Il gigante dell’e-commerce continua così, tassello dopo tassello, a intelaiare un ecosistema che sia in grado di fornire ai propri abbonati tutto quello che desiderano in materia di ...

Perché con Rainbow Six Siege Para Bellum verrà rimossa Tower dalla playlist classificata : Rainbow Six Siege ha svelato una verità incredibile. Con la nuova stagione Tower non sarà più presente nella playlist classificata. Mancano ormai poche ore al nuova e attesissima Stagione italiana, Para Bellum, che segnerà il debutto nel gioco dei due nuovi operatori del G.I.S. Maestro e Alibi. Nonostante tutto è stato annunciato un nuovo update dedicato alla modalità classificata. Addio Tower in playlist per Rainbow Six Siege Il team di ...