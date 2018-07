La più amata dagli italiani? Sempre la Clio

500 Spiaggina – Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni dell’auto italiana più amata [GALLERY] : Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni della 500 Spiaggina: icona mondiale della gioia di vivere Italiana. Un nuovo, unico modello creato ed ideato da Lapo Elkann e Garage Italia per celebrare l’auto Italiana più amata nel mondo. 4 luglio 1958, per la prima volta la 500 Spiaggina fa la sua comparsa sulle strade di Capri. Una vettura iconica che ha accompagnato gli Italiani nel grande percorso di rinascita economica e sociale del Paese. ...

Il Segreto - la soap più amata dai telespettatori Mediaset mostra segni di stanchezza : Mediaset abbiamo un problema: si è sgonfiato Il Segreto. La telenovela spagnola aveva debuttato su Canale 5 il 10 giugno 2013, in una giornata calda e come tappabuchi nel palinsesto estivo. Ascolti fin da subito sopra il 20% di share e la nascita di un vero e proprio fenomeno mediatico. Non certo per la qualità del prodotto, recitata e scritta alla buona per essere generosi. In principio Tristan e Pepa, la cattiva Donna Francisca e le casalinghe ...

I conti dei partiti : il PD è la forza politica più amata dai contribuenti : La battuta viene fin troppo facile, ma il PD sembra avere più risorse che voti, secondo quanto risulta dal bilancio del 2017. Il PD ha chiuso il 2017 con un avanzo di 555.329 euro, mentre a fine 2016 aveva fatto registrare un...

Pregi e difetti del Vinavil - la colla più amata da bambini e falegnami : È nata soprattutto per facilitare il lavoro dei falegnami, ma non c’è bambino appassionato di lavoretti che non conosca il Vinavil. Diventata una presenza fissa nelle scuole, la colla vinilica bianca e del profumo acidulo per eccellenza è da ieri orfana del suo papà: Carlo Oddone, morto a 93 anni a Romagnano Sesia in provincia di Vercelli. Nato a Torino nel 1924, Oddone si era laureato in chimica ...

val di sole * ' Black Snake ' : la pista più temuta e amata del Downhill attende i campioni della Coppa del Mondo UCI 2018 - : Un'importante sfida internazionale associata a un grande party non stop, con live music, spettacoli ed eventi collaterali per migliaia di atleti e spettatori. In particolare, sabato 7 si alterneranno ...

Perché Sex And The City è la serie meno amata dagli uomini e pure quella a cui sono più grati : A vent’anni di distanza cosa può insegnarci ancora Sex And The City? Il 1 giugno 1998 andava in onda la prima puntata di Sex And The City, la serie HBO trasmessa in Italia, dal 2000 al 2004, da LA7. 94 episodi più due film che riprendono il titolo e i personaggi, l’hanno resa un prodotto iconico che, nel bene e nel male, ha lasciato un’impronta radicale sulla cultura pop. Quest’anno Sex And The City compie vent’anni ma il tempo sembra non ...

Angela Merkel - il sondaggio : la più amata tra gli elettori del M5s : Il popolo pentastellato ci riserva l'ultima, impensabile, sorpresa: ama, infatti, Angela Merkel più di Vladimir Putin . È quanto emerge da un sondaggio pubblicato da Repubblica , che ribalta quelli ...

“Si è suicidata”. Tragedia nella moda : era la più amata dalle star e si è uccisa così : Tragedia nel mondo della moda: la stilista – una delle più amate dalle star – è stata trovata morta nel suo appartamento di New York. Le autorità hanno parlato di suicidio: la donna è stata ritrovata dalla sua domestica con una sciarpa intorno alla gola. La sciarpa era stata poi legata al pomello della porta della sua camera da letto. Secondo le autorità, la Spade ha anche scritto un biglietto il cui contenuto, per il momento, non è stato ancora ...

Uomini e Donne : incontro segreto per la coppia più amata? Gli indizi per i fan : Un riavvicinamento sperato quello tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? I contorni dell'incontro sono molto particolari e i fan cercano di carpirne la vera natura. Sono passati due anni da quando una delle coppie più amate del programma Uomini e Donne si è composta: lui era Andrea Damante, bellissimo e promettente uomo d'affari, di buona famiglia e dal carattere di ferro, lei era Giulia De Lellis, appassionata di tendenze e social. Mondi ...

The Vampire Diaries torna in tv con un misterioso incontro : tutte le novità sulla serie più amata : Ian Somerhalder, Paul Wesley e Nina Dobrev sono pronti a far rivivere storiche emozioni ai fan di The Vampire Diaries. La serie più amata degli ultimi dieci anni torna finalmente in tv ma non per una sorta di revival o di reboot (speriamo non accada mai) ma per quella che potrebbe essere una maratona o un recap per chi vorrà ricordare i momenti più belli. A compiere l'ennesimo miracolo sarà La5 che dal 31 maggio prossimo (sembra per tutta ...

Il friariello : l’antica origine della pietanza più amata dai napoletani : La cucina è espressione di cultura: nel caso del friariello, di una cultura popolare capace di trasformare gli scarti delle pietanze più raffinate in un prelibato ingrediente alla portata di tutti.Continua a leggere

Università - Londra scalza Parigi : è la città più amata dagli studenti : Delle 18 città italiane considerate, solamente due trovano posto nella QS Best Student Cities Ranking 2018, la classifica delle migliori 139 città universitarie al mondo secondo gli studenti. Quali ...

Paola Di Benedetto : "Francesco Monte non mi ha mai amata - non è stato sincero. Non lo voglio più vedere" : Paola Di Benedetto, ex concorrente de L'Isola dei Famosi 13, ha vuotato il sacco per quanto riguarda la sua relazione con Francesco Monte che, tra mille dicerie e insinuazioni, ad oggi, può definirsi definitivamente conclusa.La splendida modella vicentina, infatti, ha rilasciato una lunga intervista-sfogo al settimanale Chi con la quale ha fugato tutti i dubbi rimanenti, riguardanti la sua storia con l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ...

Pauley Perrette di NCIS è l’attrice più amata della tv americana - più di Emilia Clarke e Millie Bobby Brown : Pauley Perrette di NCIS ha sicuramente lasciato il segno nei cuori dei suoi spettatori: anche se Abby Sciuto uscirà di scena negli ultimi episodi della quindicesima stagione della serie, una classifica riportata da The Wrap ha incoronato la Perrette come attrice più amata della tv americana in primetime. Stilata dalla Q Scores Company, la classifica è basata su alcuni sondaggi sottoposti ai consumatori e utilizzati da diverse aziende come ...