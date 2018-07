La partita più difficile dei 12 piccoli calciatori intrappolati in Thailandia

Mondiali - in 8 - 6 milioni per Colombia-Inghilterra : è la partita più vista in tv : Colombia-Inghilterra si avvicina alla doppia cifra: la sfida degli ottavi è stata finora la gara più vista in tv dei Mondiali. L'articolo Mondiali, in 8,6 milioni per Colombia-Inghilterra: è la partita più vista in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali Russia 2018 – 77.000 anime a tifare Russia - la Spagna trema : le foto più belle del prepartita [GALLERY] : In attesa dell’inizio di Russia-Spagna, terza partita degli ottavi dei Mondiali di Russia 2018, lo spettacolo è sugli spalti: le foto più belle del prepartita Dopo i successi di Francia e Uruguay nella giornata iniziale degli ottavi di Russia 2018, scende in campo la Spagna contro la Russia padrone di casa. Tifo caldissimo degli oltre 77.000 tifosi che riempiono il Luzniki, lo spettacolo è sugli spalti.L'articolo Mondiali Russia 2018 ...

La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico - con 215 milioni di ascolti globali : Secondo i dati raccolti e presentati oggi dalla FIFA, la partita della fase a gironi dei Mondiali di calcio che ha registrato più ascolti è stata Germania-Messico, con 215 milioni telespettatori globali. Germania-Messico, rispettivamente il settimo e il quinto paese The post La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico, con 215 milioni di ascolti globali appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 – Giappone - una dolce sconfitta! La Polonia si sveglia tardi : le foto più belle della partita [GALLERY] : Il Giappone passa agli ottavi di Russia 2018 nonostante la sconfitta contro la Polonia: la formazione asiatica premiata dal coefficiente fair play La più dolce delle sconfitte per il Giappone. La formazione asiatica perde 0-1 contro la Polonia ma accede comunque agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il motivo? Nonostante l’arrivo a pari punti con il Senegal e con ogni statistica in perfetta parità, il coefficiente fair ...

Previsioni Meteo Mondiali 2018 - super caldo in Russia : +34°C per la partita più “rovente” del torneo : Per la settimana di conclusione dei gironi dei Mondiali di calcio 2018 si prevede un tempo prevalentemente asciutto in Russia, con un caldo intenso che persisterà in alcune delle partite ancora da disputare. Sono previsti 4 match per la giornata di oggi, 26 giugno, a Sochi, Mosca, San Pietroburgo e Rostov sul Don e per nessuno di questi è prevista pioggia. Le temperature saliranno fino a 34°C in vista dell’incontro tra Islanda e Croazia a Rostov ...

Frosinone-Palermo - è sempre più bufera - Zamparini : “partita illegale - ho le prove” : Non si placano le polemiche dopo la partita valida per il campionato di Serie B tra Frosinone e Palermo che ha portato alla promozione della squadra di Longo. Furia da parte dei rosanero per alcuni episodi, dal rigore non concesso, ai palloni lanciati in campo dai calciatori del Frosinone, fino ad arrivare alla fine anticipata della partita. Maurizio Zamparini non ci sta e preannuncia battaglia. “Sabato sera abbiamo vissuto una serata di ...

Argentina-Islanda - Hallgrimsson : 'partita più importante della nostra storia. Impossibile non amarci' : Non chiamatela più "favola": l'Islanda è al Mondiale e vuole giocarsela. Parola di Heimir Hallgrimsson, Ct islandese che alla vigilia del match d'esordio contro l'Argentina ha parlato in conferenze ...

Argentina-Islanda - il Ct islandese : “domani giocheremo la partita più importante della storia del nostro calcio” : “Domani giocheremo la partita più importante della storia del calcio islandese, ma io sono e rimarrò sempre un dentista”. Alla vigilia della grande sfida contro l’Argentina di Messi l’ironia, che però è anche verità, del ct dell’Islanda Heimir Hallgrimsson serve a sdrammatizzare: in fondo è solo una partita di calcio. Del resto i ‘geyser boys’ a Eyro 2016 vinsero l’Oscar della simpatia, e da quei ...

Una partita à la Monty Python sarebbe stata più interessante di Russia-Arabia : “Signori, stasera mi sforzerò di dimostrarvi che la borghesia è immortale”. Non male, come incipit. D’accordo, è copiato. Ma oggi funziona persino meglio di quando lo usò lo scrittore Joseph Roth, nel 1927, a Francoforte sul Meno, di ritorno dalla Russia bolscevica. Quale migliore dimostrazione, inf

NBA – Un finale da… flop : gara-4 è stata la partita con il più basso indice di ascolti delle Finals fra Warriors e Cavs : gara-4 delle Finals NBA dal finale alquanto scontato: lo confermano gli indici di ascolto, il più basso di tute le gare disputate nelle Finals degli ultimi 4 anni tra Warriors e Cavs Finals NBA dal finale alquanto scontato? Non ditelo a Steph Curry che nel post gara-4 ha attaccato i media, assicurando che nè lui, nè i suoi compagni, hanno mai pensato di aver avuto il titolo in tasca da tempo. I telespettatori invece sì. Lo dimostrano gli indici ...

Altro che Juve o Real - in Inghilterra si gioca la partita più ricca del mondo : Chiamali scemi… Se voi, invece, volete dare vita alla partita più povera e ignorante del mondo, iscrivetevi ai nostri Giochi del Calcio di Strada. Fare schifo low cost è la nostra specialità. ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile - la Classica battaglia da vincere! Più di una partita - serve l’impresa nella rivincita olimpica : Non è mai una semplice partita, non è mai un incontro banale, non è un match normale come tanti. Italia-Brasile è la partita per antonomasia, la grande Classica della pallavolo contemporanea, una battaglia campale, uno scontro totale tra due scuole di spicco e due filosofie di gioco differenti, tra due potenze che hanno vinto sei degli ultimi sette Mondiali (tre a testa consecutivi prima dell’affermazione della Polonia) e che si sono ...

Grazie Andrea Pirlo per averci regalato la partita più bella dell’anno : No, non era il calcetto dei quarantenni il lunedì sera. Era l’addio al calcio di Andrea Pirlo, ma per chi la guardava da casa non era una partita fra vecchie glorie, era un tuffo in un passato che paragonato al presente italiano sembrava l’Eldorado. https://twitter.com/Spino_1993/status/998647618417897472 Mezza Italia lo ha raccontato sui social guardando la partita (per la cronaca finita 7 a 7) in tv. «In un attimo ti passa davanti tutta ...

Grazie Andrea Pirlo - per averci regalato la partita più bella dell’anno : No, non era il calcetto dei quarantenni il lunedì sera. Era l’addio al calcio di Andrea Pirlo, ma per chi la guardava da casa non era una partita fra vecchie glorie, era un tuffo in un passato che paragonato al presente italiano sembrava l’Eldorado. https://twitter.com/Spino_1993/status/998647618417897472 Mezza Italia lo ha raccontato sui social guardando la partita (per la cronaca finita 7 a 7) in tv. «In un attimo ti passa davanti tutta ...