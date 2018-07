La moglie è sempre al bar Marito si arrabbia e brucia il locale con la diavolina

Porta la moglie (in foto) a guardare il mare : l'amore per sempre di un anziano di Gaeta : Una foto che comunica più di mille parole e ti fa pensare che sì, l’amore per tutta la vita forse esiste davvero

Jules - 83 anni : da 44 si prende cura della moglie malata di Sla. “Le dissi : sarò sempre con te” : Jules Appelmans, cittadino belga di 83 anni, da 44 anni si prende cura di sua moglie, malata di sclerosi laterale amiotrofica.Continua a leggere

Ucciso da poliziotto a Genova - la moglie su Facebook : 'Ti hanno tolto la vita - ti amerò per sempre' : 'Volete la verità: mio marito aveva litigato con me e un pò con i fratelli. Ma era calmo'. Lo ha scritto sulla sua pagina di Fb Nataly Giorgia Tomalà, la moglie del ventenne Ucciso ieri dai poliziotti ...

Kikò Nalli - la lettera all'ex moglie Tina Cipollari : "Sarai sempre la donna più importante della mia vita" : Kikò Nalli ha affidato al settimanale 'Uomini e Donne Magazine', una lunga lettera per ribadire l'affetto e la stima incondizionata nei confronti dell'ex moglie Tina Cipollari che gli ha regalato le gioie della paternità e che resterà, sempre, la donna più importante della sua vita: Cara Tina, non ho molto da dirti che non ti abbia già detto nel corso degli anni… ma forse alcune cose non te le ho mai dette chiare. Forse una lettera così ...

Harry e Meghan - primo party da marito e moglie : la duchessa è sempre più chic : primo impegno da marito e moglie per Meghan e Harry, neo duca e duchessa del Sussex, che hanno partecipato a un garden party a Buckingham Palace in occasione dei festeggiamenti per il 70esimo...

Ballando con le stelle - entra la moglie a sorpresa e Cesare Bocci… Uno dei momenti più emozionanti di sempre. La reazione dell’attore e quello che ha fatto subito dopo : Quando la televisione regala magia ed emozione va detto. Siamo a ‘Ballando con le stelle’ nel bel mezzo della finale. Un’esibizione che ha scaldato il cuore di tutti, tanto che il pubblico presente in studio si è alzato in piedi. Non sono poi mancati i pianti di Luca Favilla, Stefania Rocca e soprattutto del giurato Guillermo Mariotto, che non conosceva la storia. Cesare Bocci ha ballato ha sorpresa con la moglie Daniela, ...