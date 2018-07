La lunga crisi degli investimenti |  -34%

Zanichelli : azzardo allunga i tempi di uscita dalla crisi economica : Zanichelli: stop alla pubblicità e sponsorizzazioni sul gioco d’azzardo è il primo passo per far rientrare questo settore nella normalità Roma – Di seguito quanto detto dal parlamentare del M5S e membro della Commissione Finanze, Davide Zanichelli. “Lo stop alla pubblicità e sponsorizzazioni sul gioco d’azzardo è il primo passo per far rientrare questo settore nella normalità dopo la liberalizzazione selvaggia degli ...

Che cosa ci insegna la crisi più lunga : La chiave del passo indietro leghista, il ruolo del Quirinale, l’attesa per le prime mosse concrete: il primo bilancio dopo 88 giorni di crisi

Governo - cosa ci insegna la crisi più lunga : ... la possibilità di una lunga fase di instabilità e di incertezza e la preoccupazione che l'indicazione di un ministro dell'Economia dichiaratamente anti-euro aprisse scenari drammatici per la tenuta ...

La soddisfazione di Mattarella alla fine della crisi più lunga : È stata lunga, difficile e con curve pericolose. Ma la più lunga crisi della storia della Repubblica è terminata e Sergio Mattarella lascia trapelare, senza grandi trionfalismi, una certa soddisfazione. Parte un governo politico nonostante un risultato elettorale che non aveva assegnato la vittoria totale a nessuno. Usando per quasi 90 giorni una pazienza biblica, dosando il tempo come strumento politico e ...

Cronologia della crisi più lunga della storia della Repubblica : Una crisi durata 87 giorni, la più lunga nella storia della Repubblica. Con, alla fine, un esecutivo retto da una coalizione anch’essa inedita. E caratterizzata da polemiche senza precedenti sui poteri di intervento del Quirinale nella fase di formazione dei governi. Probabilmente sarà ricordata e commentata nei libri di storia contemporanea e diritto costituzionale. Questi i fatti. 5 marzo L’Italia si sveglia sotto ...

Di Maio telefona a Fazio - Martina interviene live - Di Battista chiama Giletti : la lunga notte della crisi in tv : Le reazioni al fallimento del Governo Conte, abortito sul nome di Paolo Savona al Ministero dell'Economia, arrivano in diretta tv in questa calda serata di domenica 27 maggio.prosegui la letturaDi Maio telefona a Fazio, Martina interviene live, Di Battista chiama Giletti: la lunga notte della crisi in tv pubblicato su TVBlog.it 27 maggio 2018 23:55.

Governo - oggi la crisi compie 83 giorni : la più lunga di sempre : oggi la crisi di Governo 'compie' 83 giorni, contando dal giorno delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. E si aggiudica il , poco invidiabile, record di crisi più lunga della storia ...

Conte batte già Amato : una crisi lunga 83 giorni : Giuseppe Conte parte già con un record: quella che l'ha portato a Palazzo Chigi potrebbe essere la più lunga crisi della storia repubblicana. Il record toccava al governo Amato, ma domani 26 maggio potrebbe essere sorpassato da Conte. Sono passati ben 83 giorni dalla data delle elezioni a quella dell'insediamento del nuovo governo. La crisi più lunga fino ad oggi portava l'etichetta del "Dottor Sottile".Il suo governo entrò in carica dopo 83 ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 18a tappa : si riapre tutto! Yates va in crisi - Dumoulin e Pozzovivo guadagnano 27 secondi! Successo a Schachmann dopo una lunga fuga : Giro d’Italia 2018 finito? La 18esima tappa con arrivo a Pratonevoso dopo la partenza da Abbiategrasso ci ha consegnato il primo momento di difficoltà di Simon Yates, che comunque conserva la maglia rosa, proprio nella prima occasione che ha visto arrivare fino al traguardo la fuga della prima ora, che ha premiato il giovane Maximilian Schachmann, tra i corridori più in vista degli ultimi due mesi considerando le Classiche e la prima parte ...