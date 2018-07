La lezione di solidarietà ed accoglienza delle nonnine irpine | il post Fb diventa

Blastingnews

(Di sabato 7 luglio 2018) Dopo tante brutte storie - vere e presunte - di razzismo, dal profondo sud dell'Italia, ne è arrivata una positiva, di quelle che scaldano il cuore. In Irpinia, su un bus - o meglio - su una 'corriera', un gruppo di vecchiette ultrasettantenni ha incontrato un giovane migrante venuto dal Gambia. Invece di guardarlo con sospetto, gli si sono avvicinate e hanno iniziato a parlargli e a rincuorarlo. L'episodio è stato raccontato su facebook da un ragazzo delo, Roberto Buglione De Filippis; il suoto subito virale VIDEO, è stato ripreso anche da alcuni quotidiani nazionali. Il viaggio in corriera Nel suosocial, Roberto Buglione De Filippis, ha raccontato quanto è successo durante il tragitto in corriera da Grottaminarda a Villamaina, due piccoli centri in provincia di Avellino. Erano le 3 del pomeriggio ed il bus era tutt'altro che affollato: i suoi ...