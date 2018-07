La Lega alza il tiro sulle toghe E Bonafede difende l' alleato

Tragico incidente - morti lo chef Narducci e una colLega. 'Sbalzati dallo scooter per 30 metri' : ... Associazione Italiana Sommelier, , per poi salire all'ultimo piano del Rome Cavalieri Waldorf Astoria dove ha trovato Heinz Beck come Virgilio nel mondo della cucina di qualità. Assetato di ...

Migranti Aquarius - Salvini esulta “alzare voce paga”/ Spagna accoglierà nave a Valencia : Lega sfida Malta e Ue : Aquarius, Salvini chiude porti: M5s spaccato su Malta e Migranti, la Spagna di Sanchez accoglie la nave nel porto di Valencia. Leader Lega esulta, "alzare la voce paga, Ue faccia il suo"(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:06:00 GMT)

Sondaggi elettorali politici : Lega incalza M5S - crolla Forza Italia : Dopo il via libera al Governo targato M5S-Lega, giungono altri Sondaggi politici da parte degli istituti demoscopici. A distanza di tempo dalle elezioni dello scorso mese di marzo, quali partiti saranno riusciti a rafForzarsi? IPSOS ci mostra un quadro della situazione attuale, in cui le due forze al comando si dividono anche la maggior parte delle intenzioni di voto degli Italiani [VIDEO]. Praticamente 2 cittadini su 3 sono dalla parte di ...

Borsa italiana rimbalza e spread cala - varato governo Lega-M5S. FTSE MIB +2 - 70% : All'economia va Giovanni Tria, preside della Facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata di Roma, mentre Paolo Savona , primo candidato di Conte al MEF ma respinto dal presidente Sergio ...

Governo : Gozi - si alza soglia ridicolo Lega-M5S : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Letto il cosiddetto ‘contratto’, letto il cosiddetto ‘curriculum vitae’, lette le dichiarazioni dei due cosiddetti ‘leader’ del nuovo polo bifronte, il problema non è tanto lo spread che si alza, ma fino a dove riusciranno i nostri eroi ad alzare la soglia del ridicolo”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi. L'articolo Governo: ...

«No a Savona nel governo» - Mattarella in trincea e la Lega alza il muro : Paolo Savona, ministro dell'Economia, al Quirinale non passa. E, per come l'ha messa Matteo Salvini, la questione è ormai divenuta di principio. Può un leader di partito imporre...

Dopo le macchie sul curriculum di Conte la Lega alza il prezzo e vuole il ministero dei Trasporti : È una gara a chi alza più il prezzo. La Lega vuole di più e infatti ha messo gli occhi sul ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Luigi Di Maio risponde rivendicando la premiership per sé. Le macchie sul curriculum di Giuseppe Conte, l'aspirante premier proposto al Colle dal Movimento 5 Stelle, hanno dato a Salvini la possibilità di trattare al rialzo sulla squadra di governo. "Ai leghisti proprio ...

Btp - spread su Bund 10 anni balza dopo riavvio confronto M5S-Lega... : ... dopo la conferma da parte del Quirinale della riapertura di un confronto sulla formazione di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega, le cui principali proposte di politica economica ...