La guerra totale a Matteo Salvini Dagli spettri del regime ai 49 milioni

Roberto Fico - il presidente della Camera si schiera con Saviano : guerra totale contro Salvini : La decisione di spostare 42 milioni di euro dal sistema di accoglienza a quello dei rimpatri ha scatenato un nuovo scontro tra il grillino Roberto Fico e il leghista Matteo Salvini . La tensione nella ...

Dagli spettri del regime ai 49 mln La guerra totale a Matteo Salvini Ecco chi sono i suoi carnefici : Dalle infondate accuse di nazifascismo ai 49 milioni dell’epoca Belsito e “Trota”. Stanno facendo di tutto per disarcionarlo. L’arma è la più meschina: quella della calunnia, dell’infamia e della minaccia. Mai visto un simile trattamento nei confronti di un Ministro della Repubblica Italiana. Con i suoi predecessori pochissime polemiche Segui su affaritaliani.it

Dagli spettri del regime ai 49 mln La guerra totale a Matteo Salvini Ecco chi sono i suoi carnefici : Dalle infondate accuse di nazifascismo ai 49 milioni dell’epoca Belsito e “Trota”. Stanno facendo di tutto per disarcionarlo. L’arma è la più meschina: quella della calunnia, dell’infamia e della minaccia. Mai visto un simile trattamento nei confronti di un Ministro della Repubblica Italiana. Con i suoi predecessori pochissime polemiche Segui su affaritaliani.it

Tito Boeri - il suo vero piano segreto : guerra totale a Salvini - a cosa mira mister Inps : 'Un po' Boldrini un po' Fornero '. Insomma, Tito Boeri sarebbe il perfetto leader della sinistra italiana, che fa il tifo per l'accoglienza dei migranti , anzi, delle 'risorse', e non si tira indietro ...

“Fai l’uomo”. Uomini e Donne - attacco pesantissimo a Luigi Mastroianni. Sui social è guerra totale : il messaggio che ha spiazzato tutti : Un nuovo appassionante capitolo della “guerra social” che sta travolgendo Nicola Panico e Luigi Mastroianni. In una story pubblicata, ancora una volta, su Instagram, l’ex compagno di Sara Affi Fella non ha apprezzato il fatto che il rivale abbia lasciato intendere un accordo pregresso tra lui e l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e ha quindi utilizzato i social per replicare. Senza considerare il fatto che era stato ...

“Separate i bambini”. Vaccini - richiesta choc del sindaco : è polemica totale. Il suo post fa subito il giro del web e si scatena la guerra : Separare i bambini dai migranti durante le vaccinazioni all’Asl. Dopo la richiesta del coprifuoco per i rifugiati, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi lancia una nuova proposta sui migranti presenti in città per evitare l'”uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei Vaccini”. “Mi viene segnalato con preoccupazione che nello stesso locale vengono vaccinati migranti richiedenti protezione ...

M5s - la guerra totale : chi può fare fuori Alessandro Di Battista : Vuoi vedere che dal disastro grillino di Roma l'unico a trarre forza sarà Roberto Fico ? Il dubbio è lecito e lo pone anche Italia Oggi : pur senza responsabilità penali, Luigi Di Maio sta uscendo con ...

Dazi Usa-Ue - per l'Italia il conto iniziale è limitato. Ma una guerra totale può costare carissima : MILANO - Chi vince e chi perde nel pericoloso gioco dei Dazi ? Nessuno vince, sia Usa che Ue perdono, ma in misura differente. La società di consulenza Prometeia applica la teoria dei giochi e simula ...