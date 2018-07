La figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia ha ricevuto la prima dedica dal futuro

optimaitalia

(Di sabato 7 luglio 2018) Ladihadalpapà unaamorevole ancordi venire al mondo: il cantautore e musicista dei Negramaro sta per diventare padre per lavolta, come ha annunciato due settimane fa su Instagram, e con la sua compagna scrittrice e sceneggiatrice darà il benvenuto ad una bambina.ha mostrato tutto il suo entusiasmo per il lieto evento previsto in autunno scrivendone sulle pagine dell'inserto del Corriere della Sera, Liberi tutti, chela copertina proprio alla coppia, con una radiosa immagine divestita di rosso accanto ache le accarezza la pancia.Raccontando la scoperta della gravidanza della sua compagna e la febbrile attesa per il lieto evento, il frontman dei Negramaro ha messo nero su bianco le sue emozioni in una lettera aperta al pubblico che si è tradotta poi in una...