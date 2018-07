La felicità di Rică e Pavel in Svezia

4 Luglio 1776 - Giorno dell’Indipendenza : il diritto alla felicità nella Dichiarazione americana è nato a Napoli : Con la Dichiarazione d'Indipendenza, il 4 Luglio del 1776 nacquero gli Stati Uniti. Oggi l'Independence Day viene festeggiato da tutti gli americani, ma non tutti sanno che il principio ispiratore della Dichiarazione - il diritto alla felicità di ogni individuo - fu ispirato dal filosofo partenopeo Gaetano Filangieri che ispirò in un carteggio Benjamin Franklin, padre fondatore degli USA.Continua a leggere

Beautiful - anticipazioni americane : RIDGE e BROOKE - felicità breve? : Al recentissimo festival della tv di Montecarlo, come sempre è stata grande protagonista Beautiful, soap amata e seguita in tutto il mondo (anche in Francia). Hanno presenziato Thorsten Kaye e Katherine Kelly Lang, volti di RIDGE e BROOKE, che formano la coppia emblema della saga dei Forrester. I due attori, con famiglia al seguito, si sono anche goduti qualche giorno di vacanza, oltre agli impegni con la stampa internazionale e al consueto ...