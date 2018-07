La delusione di Neymar

meteoweb.eu

(Di sabato 7 luglio 2018) Kazan, 7 lug. (AdnKronos) – La stella brasilianasi è detto sconfortato e “senza forze per giocare di nuovo a calcio” dopo che il suo nei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. “Posso dire che è il momento più difficile della mia carriera”, ha scrittosul suo account Instagram, poche ore dopo la sconfitta dei verdeoro per 2-1 contro il Belgio a Kazan. “Il dolore è molto grande perché sapevamo di poterci arrivare”, ha aggiunto l’attaccante del Paris Saint-Germain. “Difficile trovare la forza di voler giocare di nuovo a calcio”, ha continuato.è venuto in Russia con l’aspettativa di diventare la grande stella della Coppa del Mondo all’età di 26 anni, ma non ha potuto convincere durante il torneo. Il crack “canarinho” ha generato una raffica di critiche in tutto il mondo per le ...