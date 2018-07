La Cassazione | Bossi aiuti i pm a trovare i soldi

I 49 milioni della Lega - la Cassazione : «Bossi deve aiutare i pm a ritrovarli» Ma il Colle non può interferire : Secondo la Suprema Corte il fondatore della Lega aveva ritenuto «esistenti» quei soldi e dunque spetta a lui l’onere di indirizzare le ricerche avviate dalla magistratura di Genova

La Cassazione sui fondi della Lega : "Se lo sa Bossi dica dove sono i soldi". Fico : "Le sentenze vanno rispettate" : È "onere dell'imputato" Umberto Bossi "indicare al Pm dove indirizzare le ricerche per rinvenire i fondi allo stato non rinvenuti in disponibilità della Lega ma", secondo il 'Senatur', "esistenti". Lo dice la Cassazione nelle motivazioni di conferma del sequestro di beni personali di Bossi fino a 40 milioni, e lo esorta a dire dove sono finiti i soldi che - secondo l'accusa - ha truffato allo Stato. L'ex leader ha sostenuto che i ...

Cassazione : Bossi dica dove sono i soldi : 19.10 E' "onere dell'imputato" Bossi "indicare al Pm dove indirizzare le ricerche per rinvenire i fondi allo stato non rinvenuti in disponibilità della Lega ma", secondo il 'Senatur', "esistenti", senza però dire dove. Così la Cassazione nelle motivazioni di conferma del sequestro di beni personali di Bossi fino a 40 mln, esortandolo a dire dove sono finiti i soldi -per l'accusa- truffati allo Stato. Affermazioni, sottolinea la Corte, "allo ...

