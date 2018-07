La carica dei lavoratori ' invisibili' | sono 3 | 3 milioni

A2A : in discarica solo 1% dei rifiuti - a Milano risorse per 565 mln euro : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – solo l’1% dei rifiuti urbani raccolti da A2A finisce in discarica. Nel 2017, il gruppo quotato ha migliorato di 7 punti percentuali il risultato medio della raccolta differenziata nei comuni serviti, raggiungendo il 63,2%; il 99% dei rifiuti urbani raccolti è stato avviato a recupero di materia o energia. E’ uno dei risultati contenuti nel Bilancio integrato e Bilancio di sostenibilità presentati a ...

Rider - baby sitter - solf e specialisti online : ecco la carica dei 150mila lavoratori della gig economy : Tra i nodi da sciogliere nell'era dell'economia digitale c'è l'inquadramento degli addetti tra i due poli opposti della subordinazione e della libera professione

La carica dei 36 superstiti per tifare un po' «Italia» : Sergio Arcobelli Trentasei. È il numero degli italiani ancora in corsa nella Coppa del Mondo. Un viaggio che, si spera per loro, possa concludersi nel migliore dei modi. Ovvero, con quel trofeo d'oro ...

Incendio Piemonte - rogo in una discarica di rifiuti : 12 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro : Un grosso Incendio è divampato in serata al punto ambiente Cidiu Servizi, impianto di trattamento rifiuti e discarica per rifiuti non pericolosi, al confine tra Pianezza e Druento, nella cintura ovest di Torino. I Vigili del Fuoco, con 12 squadre e l’ausilio dei mezzi di supporto e le autobotti, sono impegnati nel domare le fiamme. A quanto si apprende, il rogo sarebbe divampato, per cause ancora da accertare, da un magazzino dove sono ...

Santa Maria La Carità - Blitz dei finanzieri - scoperta maxi discarica di rifiuti : L'area è stata sottoposta a sequestro e si dovrà procedere alla bonifica Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Baby gang aggredisce ciclista 53enne con un pugno, è grave. Indaga la polizia ...

Ambiente - Calabria : bando per 58 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici : La Regione Calabria ha pubblicato in pre-informazione la manifestazione di interesse per finanziare l’installazione di 58 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il bando si inserisce nell’ambito del Pnire (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica), promosso dal Consiglio dei Ministri, che assegnava alla Calabria circa 940 mila euro per cofinanziare una prima ...

Instagram - arriva la tv : sarà possibile caricare video di un’ora. Il co-fondatore : “Potrete vedere filmati lunghi dei vostri creatori preferiti” : Se la si pensa come una maratona, nella corsa alla conquista del web Instagram è come il keniano che lascia solo la polvere agli altri concorrenti. Ieri il social network ha lanciato la sua nuova “televisione”, un’applicazione che rivoluzionerà il mondo (e il mercato) della condivisione dei video online e nel frattempo ha annunciato di aver raggiunto e superato il miliardo di utenti. Com’è che era? Pronti, partenza… Una televisione La nuova ...

La carica dei 250 : Il concerto di gala 'Primavera di voci' è ogni due anni l'evento con il quale l'Usci Friuli-Venezia Giulia valorizza il grande lavoro di molti direttori di coro regionali che si dedicano con ...

Mondiali 2018 : Germania-Messico - la prima dei campioni in carica. Il Chicharito guida il Tricolor : Il Mondiale è entrato nel vivo ed è arrivata anche una prima sorpresa come il pareggio dell’Argentina con l’Islanda. La prima partita nasconde da sempre grandi insidie e lo sa anche la Germania campione in carica, che si prepara domani ad esordire nella manifestazione iridata contro il Messico. La tradizione all’esordio è comunque favorevole per i tedeschi, che hanno vinto le ultime sette prima partite di un Mondiale e ...

Volley Insieme : Piccinini - Lucchetta e la carica dei 500 a Pisa : Un grande evento di sitting Volley Insieme ad Andrea Lucchetta e Francesca Piccinini Grandi emozioni al centro Dream Volley di Pisa per la seconda tappa di Volley Insieme. Il progetto della Fipav vincitore del bando OSO (Ogni Sport Oltre) e supportato da Fondazione Vodafone, ha richiamato oltre 500 bambini che hanno scoperto il Sitting Volley “sedendosi” sotto rete con Andrea Lucchetta e Francesca Piccinini. I due testimonial ...

Volley : Piccinini - Lucchetta e la carica dei 500 a Pisa : ...promuovere il Sitting Volley - ha dichiarato un'entusiasta Francesca Piccinini - al di là degli aspetti agonistici aprendo di fatto le porte dei palasport a chi riteneva di non poter praticare sport '...

Draghi scarica il bazooka : dal 2019 l'Italia avrà solo l'euro a garanzia dei propri conti : La Banca Centrale Europea ha annunciato un percorso di prudente normalizzazione della sua politica monetaria: gli acquisti dei titoli proseguiranno fino a dicembre - già da ottobre si riduranno a 15...

Audi - La strategia per la ricarica domestica dei modelli elettrificati : In attesa di vedere la nuova e-tron su strada, l'Audi introduce nuove soluzioni per la ricarica presso le abitazioni private, ampliando una offerta che sarà strategicamente importante in ottica futura. Per questo motivo sono state annunciate nuove partnership con la SMA Solar Technology e con l'Hager Group.Si collega alla rete domestica. Ai clienti saranno proposti come versione base i sistemi compatti da 11 kW. In opzione sarà invece ...