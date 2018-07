wired

: La balena realizzata con plastica recuperata dagli oceani - IamBross : La balena realizzata con plastica recuperata dagli oceani - micheleiurillo : La balena realizzata con plastica recuperata dagli oceani -

(Di sabato 7 luglio 2018) Una gigantescaalta quanto quattro piani di un edificio, che spunta maestosa da uno dei canali della città belga di Bruges. Ma che soprattutto èunicamente con oggetti direcuperati dalle acque dell’oceano. Si chiama Skyscraper – the Bruges Whale il progetto che i creativi dello StudioKca hanno deciso di realizzare per la Triennale di Bruges: una statua composta da 5 tonnellate direcuperate dall’Oceano Pacifico, piccolo promemoria in chiave artistica delle altre 150 milioni di tonnellate che in questo momento stanno galleggiando tra mari edel nostro pianeta. Il progetto, finanziato attraverso una compagna di crowdfunding su Kickstarter che ha raccolto oltre 17 mila dollari, ha visto la collaborazione dei volontari dell’Hawaii Wildlife Fund e della Surfrider Foundation, che hanno aiutato a raccogliere gli oggetti di...