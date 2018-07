Juve punta forte Ronaldo | ma chiave è a Madrid

Juventus - spunta una pretendente per Dybala : è il Liverpool di Klopp : La Juventus sta stringendo per Cristiano Ronaldo e si candida per essere la Regina estiva del calciomercato. Per un fuoriclasse che arriva, però, ce ne sono altri in casa bianconera che potrebbero partire: due di loro sono l'esterno brasiliano Alex Sandro, appetito da diversi club europei, e l'attaccante argentino Gonzalo Higuain che con Daniele Rugani è dato in partenza con destinazione Londra, dove il Chelsea è pronto a fare carte false per ...

La Roma risponde alla Juventus - si punta a Mertens : L' A.S Roma sembra pronta a rispondere all'eventuale acquisto di Cristiano Ronaldo della Juventus. Il club giallorosso ha già avviato i primi contratti con l'arrivo nella Capitale di Justin Kluviert, William Bianda, Nicolò Zaniolo, Antonio Mirante, Ivan Marcano, Davide Santon, Javier Pastore, Bryan Cristante e Ante Coric. Per il momento, invece l'unico ad abbandonare la Roma è stato Radja Nainggolan che ha ricevuto l'offerta dall'Inter di ...

Tra la Juve e Ronaldo spunta... Sarri : L'ex Napoli pronto a firmare per il Chelsea cui ha già chiesto tre giocatori bianconeri: e con quei soldi Agnelli può accontentare il Real

Calciomercato Juventus - non solo la Fiat dietro l’operazione Ronaldo : spunta un clamoroso retroscena : Oltre all’intervento della Fiat, la Juventus potrebbe sfruttare anche il marchio Adidas per portare Ronaldo in Italia: ecco i dettagli Una trattativa pazzesca, quasi utopistica. Dalla Spagna però sono sicuri, Cristiano Ronaldo è pronto a dire sì alla Juventus. Quasi 120 milioni di euro al Real Madrid e un quadriennale da 30 milioni al portoghese, queste le cifre trapelate quasi impossibili da sostenere anche per un club come quello ...

Juventus : scambio Higuain-Morata - ma spunta anche Cavani : Higuain-Morata- La Juventus pensa al futuro e si prepara ad una vera e propria rivoluzione offensiva. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la società bianconera avrebbe aperto totalmente al potenziale scambio Higuain-Morata. Una presa di posizione decisa: lo spagnolo, 5 anni in meno del “Pipita”, potrebbe rappresentare il giusto investimento in ottica presente […] L'articolo ...

Juventus - Pjaca affari punta al rialzo : TORINO - Quattro minuti contro la Nigeria, entrando al posto dell'amico Mario Mandzukic , zero al cospetto dell'Argentina massacrata dai compagni con indosso la maglia a scacchi biancorossi. E oggi, ...

Juve-Darmian - c'è l'appuntamento. Pausa Cancelo - Eintracht su Sturaro : Weekend di calma apparente in chiave mercato per la Juventus, in attesa di riannodare i fili delle varie trattative, in entrata e in uscita. Vendere per fare cassa e poi rinforzare i reparti più in ...

Juventus - in attacco spunta Werner : TORINO - Fintantoché per Gonzalo Higuain non giungeranno offerte concrete, l'attesa di una new entry in attacco è destinata a prolungarsi, ma è certo che la Juventus punti a una rivisitazione del ...

Rugani - vertice con la Juve : spunta il sondaggio del Chelsea : Londra non ancora chiama, ma il sondaggio c'è e l'interesse pure. Questo pomeriggio, il procuratore del difensore Daniele Rugani ha incontrato la dirigenza della Juventus, in un albergo del centro di ...

Juventus - spunta la terza maglia. E il kit 2018/19 è al completo : TORINO - Mancava solo la terza maglia per conoscere il kit che indosserà la Juventus nella prossima stagione. E se la divisa casalinga ha già fatto il suo debutto nell'ultima di campionato contro il ...

Juventus - spuntano nuovi nomi nella lista di Marotta : ROMA - Lavorare nell'ombra non è semplice per i dirigenti delle big del calcio europeo. L'interesse verso un giocatore diventa spesso di dominio pubblico nello spazio di pochi giorni vanificando ...

Edicola : l'Inter copre d'oro Icardi e sogna Nainggolan - la Juventus punta Milinkovic-Savic : Intanto, stando al Corriere dello Sport, l'Inter continua a lavorare per Radja Nainggolan . La nostra opinione: mossa doverosa di Ausilio che, al di là di tutte le speculazioni di mercato, non può ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : sabato 2 giugno. Juventus su de Ligt - l’Inter punta su Nainggolan : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI VENERDI’ 1° GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. Seconda giornata dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Juventus - spunta lo scambio clamoroso con l'Inter : Icardi per Higuain più 50 milioni di euro : Il futuro di Mauro Icardi potrebbe passare da Torino, sponda Juventus. Secondo il Corriere della Sera, l'Inter e il club juventino sarebbe in corso una trattativa per uno scambio clamoroso: l'...