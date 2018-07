Juve-Fiorentina | rinviati i discorsi per Pjaca

Colpi shock di Juventus e Napoli - il calciomercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

Pazza Fiorentina - Pjaca ad un passo : ecco la formula per convincere la Juventus : Fiorentina forte su Marko Pjaca, il calciatore della Juventus potrebbe essere ceduto alla squadra viola, tutti i dettagli dell’affare La Fiorentina potrebbe accaparrarsi il talentuoso Marko Pjaca, calciatore della Juventus che già nella scorsa stagione è stato costretto a lasciare i bianconeri alla ricerca di maggiore spazio. Le ultime indiscrezioni parlano di un affare ben avviato, spinto dalla volontà di Pjaca di trovare un posto da ...

Svolta nell’affare Pjaca : la decisione della Juventus ed il rilancio della Fiorentina : Marko Pjaca potrebbe vestire la maglia viola della Fiorentina nella prossima stagione, il calciatore croato dopo i Mondiali deciderà il proprio futuro Il calciomercato è entrato nel vivo e nelle ultime ore, uno dei nomi che sta tenendo banco, è quello di Marko Pjaca. L’esterno della Juventus è stato richiesto apertamente dalla Fiorentina, club che vorrebbe acquistare il cartellino (costoso) del calciatore croato. La Juventus però, secondo ...

Juve - l'agente di Pjaca : "Il suo futuro dopo il Mondiale". La Fiorentina è pronta : Naletilic apre alla cessione del croato: "Ma dipende anche da quello che vorranno fare i bianconeri"

Calcio femminile - la Serie A sempre più importante : Roma - Juventus - Milan e Fiorentina in lizza per il titolo l’anno prossimo : Una Serie A di Calcio femminile sempre più importante? Sembrerebbe di sì. Si respira un’aria diversa nel mondo del “Pallone in rosa” del Bel Paese. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019, battendo nell’ultimo incontro il Portogallo (3-0) e ottenendo la settima vittoria in altrettante partite, ha messo in mostra un movimento in crescita. I risultati non sono mai casuali ...

Chiesa alla Juventus?/ La società bianconera prepara l'offerta per convincere la Fiorentina : La Juventus prepara l'assalto a Federico Chiesa, esterno d'attacco della Fiorentina. I bianconeri stanno preparando l'offerta giusta per convincere i viola a cedere il talento italiano(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Primavera - un gol di Zaniolo piega la Juventus : Inter in finale con la Fiorentina : Inter-Juventus Primavera 1-0 Marcatori: 49' Zaniolo , I, Inter-Fiorentina sarà la finale del campionato Primavera. I nerazzurri, campioni in carica, hanno eliminato in semifinale la Juventus grazie ...

Primavera - Inter-Juve 1-0 : nerazzurri in finale con la Fiorentina : E' l'Inter la seconda finalista del campionato Primavera: la finale sarà la riedizione di quella della scorsa stagione, quando i nerazzurri batterono la Fiorentina, che ieri ha eliminato l'Atalanta. ...

Calciomercato Juventus - super offerta alla Fiorentina per Chiesa : cash + due contropartite : Calciomercato Juventus – La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 milioni di euro più Mandragora e Pjaca. Una proposta senz’altro ...

Juventus - pazza offerta alla Fiorentina per Chiesa : due contropartite super ed una parte economica - i dettagli : Juventus pronta ai botti estivi sul mercato, la società ha avanzato una proposta irrifiutabile alla Fiorentina per il gioiello Federico Chiesa La Juventus si appresta a rafforzare ulteriormente la rosa che, già da anni, sta dominando il campionato italiano. L’obiettivo è quello di vincere la tanto agognata Champions League ed i bianconeri, come sempre, stanno pensando agli innesti giusti per il presente ed il futuro del club. ...

Fiorentina - Chiesa : si va verso un'asta. Juve - Inter - i 2 Manchester e il Liverpol interessate : Qual è il prezzo di Federico Chiesa? Quanto vale il ventenne figlio d'arte che la Fiorentina vuol tenersi stretto, nonostante gli assalti degli ultimi mesi? La domanda è d'obbligo dopo il convincente ...

Juve e Fiorentina alla Final Four : Juventus e Fiorentina raggiungono Inter e Atalanta alla Final Four del campionato Primavera. Nel ritorno dei play-off, i bianconeri hanno superato 1-0 la Roma , andata 1-1, mentre i viola hanno ...

Primavera playoff : la Juve elimina la Roma - decide Jakupovic. Fiorentina a valanga sul Toro : 3-0 : Saranno Atalanta-Fiorentina e Inter-Juventus le due semifinali scudetto. Due conferme, la squadra che ha dominato il campionato, e poi la Juve. Che, comunque, alla fine ci arriva sempre. Anche quando ...

Primavera 1 : Juve - poker all'Atalanta e playoff. Roma terza davanti alla Fiorentina - Bologna retrocesso : Diciannove giorni per ribaltare una stagione. Diciotto minuti per conquistarsi i playoff. Missione compiuta per la Juventus Primavera, che si prende la post-season proprio al rush finale. Nell'ultimo ...