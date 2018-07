Juve-Darmian | fissato l' incontro

Esclusiva SportFair - Darmian non andrà alla Juventus : Inter più vicina : Matteo Darmian in procinto di tornare in Serie A dopo l’esperienza in Premier League, il terzino conteso da diversi club La Juventus, in questa fase di calciomercato, non sta trattando Matteo Darmian. Il terzino del Manchester United, è stato vicino al club bianconeri prima dell’arrivo di Cancelo, adesso però la pista si è improvvisamente raffreddata. Una cosa è certa, Darmian vuole tornare in Italia ed i suoi agenti stanno ...

Calciomercato Inter - si tenta la beffa alla Juve : contatto per Darmian : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in vista della prossima stagione, in particolar modo dopo aver chiuso il colpo Nainggolan ha intenzione di completare la difesa. Mossa importante nelle ultime ore per il ruolo di terzino destro, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatto con l’agente di Matteo Darmian, lo United continua a chiudere 20 milioni di euro, il calciatore è nel mirino anche nella ...

Darmian pronto a tornare in Italia : “Inter - Juve e Napoli? Ecco cosa dico” : Matteo Darmian si appresta a lasciare il Manchester United durante questa calda estate che dovrebbe riportarlo in Serie A Matteo Darmian è uno dei pezzi pregiati del calciomercato. La sua intenzione di lasciare la Premier League è stata chiara sin dall’inizio della sessione e nelle prossime ore potrebbero arrivare news importanti sul suo conto. “Italia? Se quella palla fosse entrata forse oggi staremo parlando di altro, ma ...

Psg su Alex Sandro - la Juventus scalda Bernat - Darmian o Digne : TORINO - A Catanduva, Stato di San Paolo, cioè a casa sua, fa caldo. Umidiccio, non piove mai, e presto il traguardo dei trenta gradi sarà tagliato in scioltezza. A Torino le temperature fanno già ...

Darmian al Napoli?/ La Juventus frena sul terzino dello United : è però ballottaggio con Lainer : Matteo Darmian al Napoli? Calciomercato: il terzino del Manchester United nel mirino azzurro, mentre la pista Juve si raffredda: c'è in ballottaggio Stefan Lainer.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:50:00 GMT)

Juventus - incontro in settimana con il Manchester United per Darmian. E su Cancelo… : Nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro tra Juventus e Manchester United per Darmian, i bianconeri però non mollano Cancelo La Juventus continua a lavorare per il terzino destro, mantenendo vivi i contatti con il Valencia e il Manchester United per Cancelo e Darmian. Dopo aver incontrato gli spagnoli la settimana scorsa a Milano, un confronto diretto con il club inglese avverrà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ...

Juve-Darmian - c'è l'appuntamento. Pausa Cancelo - Eintracht su Sturaro : Weekend di calma apparente in chiave mercato per la Juventus, in attesa di riannodare i fili delle varie trattative, in entrata e in uscita. Vendere per fare cassa e poi rinforzare i reparti più in ...

Cancelo-Darmian - doppia corsa Juventus sulle fasce : TORINO - Juventus in viaggio su due corsie: nel senso delle fasce da rinforzare e degli obiettivi da centrare per riuscirci. Viaggio lungo come in un sabato d'agosto da bollino nero, ma che proprio ...

CANCELO ALLA JuveNTUS/ Calciomercato Juventus : vicino l'esterno ex Inter - Darmian sfuma definitivamente? : CANCELO ALLA Juventus, Marotta tratta: 40 milioni di euro in due tranche, l’ex Inter ha detto sì. Il club bianconero al lavoro per chiudere l'operazione con il Valencia per il portoghese(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:52:00 GMT)

Juve - tutto su Cancelo : si complica la pista Darmian : Avanti tutta per Joao Cancelo, anche se costa tanto e per poter soddisfare Massimiliano Allegri deve migliorare in difesa. La Juventus cerca di puntellare le corsie esterne dopo gli addii di ...

Rai : il Napoli prova a strappare Darmian alla Juve - offerti 18 milioni allo United : Il collega di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: 'Poche ore fa il Napoli ha offerto 18 milioni di euro al Manchester United per Darmian, perché ha saputo che la Juve è ferma a 13 milioni, ...

Calciomercato - Darmian in Sudafrica aspettando la Juve : TORINO - Della zebra, per ora, Francesca Cormanni ha messo l'emoticon su Instagram, a corredo , assieme alle figure di altri animali, della story in cui si riprende assieme a suo marito Matteo Darmian ...

Darmian - rush finale : summit Juve-United : TORINO - L'hanno visto tutti, l'altro giorno, a passeggio con la sua dolce metà a Milano. Matteo Darmian è tornato in Italia e da un istante all'altro s'aspetta che la lunga trattativa fra Juventus e ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Emre Can : si complica invece la pista Darmian : La Juventus ha risolto gli ultimi dettagli relativi ad Emre Can, il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni. Distante invece la fumata bianca per Darmian La Juventus ha chiuso l’affare Emre Can, il centrocampista in scadenza con il Liverpool può già considerarsi un calciatore bianconero. Accordo concluso sulla base di un contratto di quattro anni, che verrà firmato una volta che Emre Can abbia superato le visite mediche. ...