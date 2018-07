Juve | altro colpo in uscita | Cerri al Cagliari | è l' ora delle visite mediche

Una docu-serie su Cristiano Ronaldo - dal Real Madrid alla Juve e Facebook per un altro compenso milionario : In attesa di conoscere il suo destino con la Juventus, Facebook Watch produrrà una docu-serie su Cristina Ronaldo. Si tratterebbe di una sorta di Reality show, stando a ciò che scrive Variety, il primo a lanciare l'esclusiva, basato sullo stesso modello narrativo del quaterback Tom Brady. In sostanza, in tredici episodi, il calciatore portoghese dovrà sedersi davanti la telecamera e raccontare la sua vita. A cominciare dalla sua scelta di ...

Calciomercato Juventus - Emre Can altro colpo a zero : la top 11 degli acquisti 'in saldo' : Emre Can alla Juve, ora è ufficiale. Visite e firma, e altro colpaccio bianconero arrivato in saldo, anzi, a zero. Fine del contratto. Come fu per Pirlo, Khedira, Pogba , poi rivenduto allo stesso ...

Juventus : Emre Can - c'è il giorno : è venerdì. Golovin - altro contatto col Cska : TORINO - Emre Can & Aleksandr Golovin : uno firma, l'altro quasi. Questione di giorni, pochi. Nel primo caso, addirittura, questione di ore: un centinaio. Nel secondo, invece, si potrebbe andare un po'...

Juventus : altro no per Cancelo : La Juventus in pressing per Joao Cancelo ma il Valencia fa muro. Secondo 'Superdeporte', gli spagnoli hanno respinto il nuovo tentativo dei bianconeri che avrebbero messo sul piatto il cartellino di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Lewandowski - la Juventus in cerca di un altro Pipita : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Juve, quasi fatta per Perin

Altro che Juve o Real - in Inghilterra si gioca la partita più ricca del mondo : Chiamali scemi… Se voi, invece, volete dare vita alla partita più povera e ignorante del mondo, iscrivetevi ai nostri Giochi del Calcio di Strada. Fare schifo low cost è la nostra specialità. ...

Juve - un altro colpo al centro : tutti i nomi dal sogno Milinkovic all'idea Pellegrini : Il Corriere dello Sport scrive che, nel caso parta l'ex romanista, i bianconeri penserebbero al croato Modric : la pista alternativa porta al connazionale Kovacic , ex Inter, . Sul mercato italiano ...

Icardi alla Juve? Al posto di Higuain arriverebbe un altro bomber Video : Molto probabilmente, il futuro di Gonzalo Higuain sara' lontano da Torino. Dopo due anni di vittorie in serie, l'attaccante argentino sarebbe finito sul mercato. Su di lui ci sarebbe il forte interesse di alcuni tra i migliori club del Vecchio Continente, soprattutto Psg e Chelsea, con il club britannico che sarebbe ad un passo dall'ingaggiare un nuovo allenatore. Gonzalo Higuain potrebbe davvero lasciare la Juve Ad incidere sull'eventuale ...

Calciomercato Juventus - altro che Icardi : vicino un colpo da 90 in attacco Video : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è molto vicina all'acquisto di Mattia Perin to anche dal Napoli, mentre in difesa Marotta sta monitorando due top player come Joao Cancelo e De Ligt, entrambi autori di due ottime stagioni. A centrocampo, invece, il sogno è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutato ben cento milioni di euro dal presidente biancoceleste Lotito. Attenzione anche a Giacomo ...

Juventus - a tutto Marotta : novità su Darmian - Milinkovic-Savic - Emre Can - Dybala e tanto altro… : L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato delle novità di calciomercato che vi saranno in estate nella rosa bianconera L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, non si tira mai indietro quando c’è da parlare di calciomercato, sopratutto in una fase nella quale non corre il rischio di distogliere l’attenzione dal campionato. A bocce ferme l’ad può liberamente dedicarsi al ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : “Perin alla Juve? Mattia ha scelto. Ho chiuso per un attaccante - un altro straordinario è in arrivo…” : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, importanti indicazioni da parte del presidente Preziosi, presente all’inaugurazione del locale Zushi a Genova ha parlato alla stampa di acquisti e cessioni: “Perin? Se vuole andare via la Juventus ci deve ancora chiamare, credo abbia aspettato l’addio di Buffon per poterci contattare: se lo faranno e ci faranno un’offerta consona ...

Calciomercato Inter - altro colpo a parametro zero dalla Juventus? : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, contro la Lazio il club nerazzurro si gioca la qualificazione in Champions League. Si valuta anche il mercato e dopo Asamoah si pensa ad un altro colpo dalla Juventus: Stephan Lichtsteiner è tornato a parlare del suo futuro e ha confermato il mancato accordo per il trasferimento al Borussia Dortmund, tutto saltato. Dunque ancora ...