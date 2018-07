Elenco Tweak Compatibili Con il Jailbreak iOS 11.2 e iOS 11.3.1 Electra : Quali Tweak sono Compatibili con il Jailbreak iOS 11.2 e iOS 11.3.1 Electra? Ecco l’Elenco completo dei Tweak da installare dopo il Jailbreak iOS 11.2 e iOS 11.3.1 Electra Tweak Compatibili Con il Jailbreak iOS 11.2 e iOS 11.3.1 Come abbiamo visto in un nostro precedente articolo, da qualche ora è finalmente disponibile il Jailbreak iOS 11.2 e […]

Jailbreak iOS 11.2 e iOS 11.3.1 Electra Guida In Italiano : E’ finalmente disponibile il Jailbreak iOS iOS 11.2 e iOS 11.3.1 tramite il programma Electra. Ecco la Guida completa per effettuare il Jailbreak iOS 11.2 e iOS 11.3.1 con Electra in Italiano Jailbreak iOS 11.2 e iOS 11.3.1 Electra Tutti i possessori di iPhone, iPod e iPad aggiornati ad iOS 11.2 e iOS 11.3.1 si svegliano oggi con […]

A brevissimo il Jailbreak iOS 11.3.1 : il progetto Electra è pronto : Notizie interessanti e per certi versi inaspettate quelle che arrivano sul fronte jailbreak iOS 11.3.1 in queste ore. A quanto pare, infatti, il tool ci sarà, anche se bisogna ricordare che Apple ha già chiuso le firme di iOS 11.4, ragion per cui qualora abbiate effettuato l'aggiornamento a quest'ultima versione del sistema operativo della mela morsicata,le informazioni che mi appresto a condividere oggi sono perfettamente inutili. A prescindere ...

Lampo Jailbreak iOS 14 il 15 giugno : possibile o solo un’illusione? : Ogni discorso riguardante il jailbreak iOS 11.4 sembrava del tutto inappropriato fino a pochi giorni fa, se non altro per il fatto che Apple avesse chiuso le firme anche alla precedente versione del sistema operativo, sulla quale gli sviluppatori non si erano ancora allineati per il lancio del tool. Dopo aver affrontato la questione nei giorni scorsi sul nostro magazine, però, occorre necessariamente condividere un aggiornamento in quanto nelle ...

Addio al Jailbreak iOS 11.3.1 con aggiornamento iOS 11.4 : mossa decisa di Apple : Nel corso delle ultime settimane non si è parlato tanto di jailbreak iOS 11.3.1, se si pensa ad esempio che il nostro ultimo report sull'argomento non è così recente. Con la distribuzione su larga scala dell'aggiornamento del sistema operativo iOS 11.4 si è aperta se vogliamo una nuova stagione sotto questo punto di vista, con una mossa di Apple nell'aria già da qualche giorno e diventata ufficiale oggi 8 giugno come si potrà notare ...