ISCHIA | TENTA DI VIOLENTARE DUE RAGAZZINE ALLA FERMATA DEL BUS Ultime notizie | arrestato

Choc a ISCHIA - tenta di violentare 2 ragazzine - arrestato bengalese : In manette per aver tentato una violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni adescate ad una fermata del bus. E' finito agli arresti domiciliari K.S. un bengalese di 30 anni, incensurato e ...

Bravata rISCHIA di trasformarsi in tragedia ad Alassio : un gruppo di ragazzi tenta di rubare un tender - una giovane cade in acqua e rISCHIA ... : Notte brava da parte di alcuni giovani che in preda all' euforia e ai fumi dell'alcool hanno deciso, in piena notte di appropriarsi di un tender nei pressi del molo di Alassio. La Bravata ha rischiato ...

Calcio - tentato illecito : Parma rISCHIA A : 11.55 tentato illecito: è questa l'accusa che il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, fa al Parma e ai suoi giocatori Calaiò e Ceravolo, per il caso degli sms inviati ai loro colleghi dello Spezia prima dell'ultima gara di serie B. Il club emiliano è stato deferito per responsabilità oggettiva insieme ai due giocatori, accusati di tentato illecito sportivo. Il Parma rischia una penalizzazione che dovrà essere scontata in questa stagione ...

Parma rISCHIA la promozione in Serie A. Il procuratore della Figc : "Tentato illecito" : Tentato illecito: è questa - riporta l'agenzia di stampa Ansa - l'accusa che la il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa al Parma e ai suoi giocatori, Calaiò e Ceravolo, per il caso degli sms inviati ai loro colleghi dello Spezia prima dell'ultima gara di campionato.La Procura ha chiuso le indagini, comunicando la violazione dell'articolo 7 agli interessati, aprendo così l'iter per il deferimento. In caso di sanzione, ...

Eva Padlock - la sexy tentatrice sul circuito del Montmelò : le sue curve rISCHIAno di mandare i piloti fuoripista [GALLERY] : Una Gallery da sogno: Eva Padlock infiamma il paddock del Montmelò, una Monster Girl mozzafiato a Barcellona Eva Padlock è una Monster Girl famosa e rinomata. Bellissima, formosa e sexy come poche altre al mondo, la modella non ha paura di mostrare tutte le sue curve. Gli spettatori del Gp di Catalunya avranno l’occasione di incontrarla nel paddock del Montmelò e dovranno fare attenzione a non distrarsi troppo se non vogliono perdersi lo ...