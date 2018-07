Irish Open | Van Rooyen vede la vittoria | in ritardo Paratore e Manassero

Golf - European Tour 2018 : Erik Van Rooyen scappa via nel Dubai Duty Free Irish Open - italiani nelle retrovie : Erik Van Rooyen vola via nel Dubai Duty Free Irish Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Ballyliffin Golf Club, in Irlanda. Il sudafricano ha realizzato un giro da favola nel terzo round del torneo, chiudendo in 66 colpi con 6 birdie nelle prime 9 buche e prendendo il largo fino a quota -14. Van Rooyen dispone ora di 4 lunghezze di margine sulla coppia composta dallo ...

Golf – Dubai Duty Free Irish Open : splendida rimonta di Renato Paratore : Eurotour: nel Dubai Duty Free Irish Open gran rimonta di Renato Paratore (20). Nel quarto torneo delle Rolex Series a metà classifica Jon Rahm e Rory McIlroy (30.i) Renato Paratore ha operato una grande rimonta salendo dal 108° al 20° posto con lo score di 142 (75 67, -2) colpi, grazie a un parziale di 67 (-5) secondo punteggio di giornata, nel Dubai Duty Free Irish Open, il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, ...

Golf - European Tour 2018 : Ryan Fox raggiunto in testa all’Irish Open. Bella rimonta di Renato Paratore : C’è ancora Ryan Fox in testa all’Irish Open, prova delle Rolex Series in scena a Donegal, in Irlanda. Il neozelandese ha girato in 69 colpi, con un bel finale in crescendo, raggiungendo il totale di -8. Fox non è più solo in testa, però, perché oggi è stato raggiunto da Matthieu Pavon ed Erik Van Rooyen. Il francese ha trovato un solido round in 68, mentre il sudafricano ha dato spettacolo, con cinque birdie nelle prime nove e otto ...

Golf – Dubai Duty Free Irish Open - Manassero e Gagli appaiati al 44° posto - al comando il neozelandese Fox : Nell’Irish Open, quarto torneo delle Rolex Series, parte bene Rory McIlroy (18°) e male Jon Rahm (92°) Matteo Manassero e Lorenzo Gagli sono al 44° posto con 72 (par) colpi dopo il giro iniziale del Dubai Duty Free Irish Open, il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo al Ballyliffin GC (par 72), nella Contea di Donegal in Irlanda, dove è al comando ...

Golf - European Tour 2018 : Ryan Fox scatta in testa all’Irish Open. Gli italiani inseguono : C’è Ryan Fox al comando della classifica al termine del primo giro dell’Irish Open, torneo delle Rolex Series che qualificherà i primi tre (non ancora qualificati) all’Open Championship, apertosi oggi sul percorso del Ballyliffin Golf Course di Donegal, in Irlanda. Il neozelandese è stato il migliore della prima giornata, girando in 67 colpi, ovvero 5 sotto il par, con sei birdie e un bogey sulla sua carta. Alle sue spalle è ...

Golf – Dubai Duty Free Irish Open - sei gli azzurri impegnati nel quarto evento dell’European Tour : E’ il quarto torneo delle Rolex Series con un ottimo field che comprende anche Rory McIlroy, oltre ai sei azzurri guidati da Matteo Manassero Sei giocatori azzurri sono impegnati nel Dubai Duty Free Irish Open (5-8 luglio), il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in programma al Ballyliffin GC, nella Contea di Donegal in Irlanda. Sono Matteo Manassero, Renato ...