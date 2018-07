“Investito | trascinato per 5 metri e ucciso” Poi l’altro choc | chi c’era al volante È

caffeinamagazine

(Di sabato 7 luglio 2018) Una vicenda che ha lasciato nello sgomento più totale l’intera città di Potenza. Una tragedia che per la sua dinamica ha creato più di una perplessità fin dal primo momento e in fatti adesso l’accusa è di omicidio volontario premeditato: è a carico di una donna che ha investito e ucciso il marito. Procediamo con ordine e raccontiamo cosa è successo nel dettaglio. I fatti sono avvenuti a Paterno di Lucania, in provincia di Potenza, dove una donna di 40 anni ha investito con la sua automobile il marito. La 40enne è stata poi arrestata dai carabinieri dopo essere stata scoperta in flagranza di reato. L’accusa è quella di omicidio volontario premeditato. L’uomo è stato investito quando si trovava su un marciapiede e dopo l’urto è finito contro un palo della pubblica illuminazione, un omicidio. Ma non solo, perché la follia non finisce qui… ( dopo la ...