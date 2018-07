Investe il marito con l' auto e lo uccide

POTENZA - Investe E UCCIDE IL MARITO/ Ultime notizie : trascinato per metri - omicidio per motivi sentimentali : POTENZA, INVESTE e UCCIDE il MARITO: Ultime notizie, travolto per metri. Si tratterebbe di omicidio premeditato: la donna non accettava la fine della loro relazione. Lui frequentava un'altra(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:09:00 GMT)

Investe e uccide suo marito - arrestata : 22.11 Con la sua automobile ha investito e ucciso il marito. A Paterno (Potenza) una donna di 40 anni è stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri con l'accusa di "omicidio volontario premeditato". Dopo l'urto, l'uomo - che si trovava su un marciapiede - è finito prima contro un palo della pubblica illuminazione ed è stato poi trascinato dall'auto della donna per almeno 5 metri. Il movente del gesto - secondo gli investigatori ...

Potenza - Investe il marito sul marciapiede e lo uccide : arrestata per omicidio premeditato : Tragedia nel potentino, dove una donna ha investito e ucciso il marito: la donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario premeditato. I motivi del gesto sarebbero da ricondurre a liti familiari tra i due: la donna, a bordo della sua vettura, è salita sul marciapiede per investire l'uomo, trascinandolo poi per alcuni metri.Continua a leggere