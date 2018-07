Inglesi ai piedi di Kane e il ct teme sgambetti

ilgiornale

(Di sabato 7 luglio 2018) Capitano, goleador, leader, uomo-immagine. Le rinnovate ambizioni dell'Inghilterra si alimentano della prolificità di Harry. Un confidenza con il gol, quella di The Hurricane, che arriva da lontano. Già due volte capocannoniere della Premier League (108 in 153 partite), comanda la classifica marcatori di questo mondiale con sei gol. Il rigore trasformato contro la Colombia gli ha consentito di eguagliare due record. Il primo inglese a segnare in sei partite consecutive con la maglia dei Tre Leoni dai tempi di Tommy Lawton (1939). Lo stesso numero di reti messe a segno da Gary Lineker (Messico 1986), finora l'unico inglese ad aver primeggiato in una fase finale di mondiale. Ad impressionare è soprattutto l'efficacia di: davanti a tutti con soli 9 tiri nello specchio della porta.Una percentuale senza eguali in Russia, così come la media-gol, uno ogni 45'. E dire che al suo ...