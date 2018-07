Inghilterra-Svezia 2-0 | Due colpi di testa ed è semifinale

Quarti mondiali 2018 - Svezia-Inghilterra 0-2. I Tre Leoni in semifinale : I ragazzi di Southgate continuano la loro marcia grazie a Maguire e Alli. Affronteranno in semifinale, raggiunta dopo 28 anni, la vincente tra Russia e Croazia

'It's coming home'. L'Inghilterra batte la Svezia e ci crede davvero : E soprattutto grazie alle quattro pinte di birra sappiamo che le partite che mancano al ritorno a casa della Coppa del Mondo sono solo due. Noi, nel dubbio, tifiamo e cantiamo forte. C'mon England.

“It’s coming home”. L’Inghilterra batte la Svezia e ci crede davvero : A forza di dire che it’s coming home stiamo cominciando a crederci. Non succederà, è chiaro, Belgio e Francia sono più forti di noi, e pure la Croazia. Però che goduria immensa, questa Inghilterra in semifinale a un Mondiale dopo ventotto anni, questi ragazzini su cui nessuno avrebbe scommesso una s

Inghilterra-Svezia 2-0 - Mondiali 2018 : Alli-Maguire - show dei Maestri! Ritorno in semifinale - il sogno continua : L’Inghilterra vola in semifinale ai Mondiali 2018 di calcio: i Maestri hanno sconfitto la Svezia per 2-0 e sono così tornati tra le quattro grandi del Pianeta per la terza volta nella loro storia, dopo il trionfo casalingo nel 1966 e il quarto posto nel 1990. La Nazionale dei Tre Leoni si è imposta con grande autorevolezza sui Vichinghi, grande rivelazione del torneo che però non sono riusciti a proseguire la loro magia nella rassegna ...

