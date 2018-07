Incubo Biondo film stasera in tv 7 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

Incubo Biondo è il film in tv sabato 7 luglio 2018 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Incubo Biondo in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: One Small Indiscretion GENERE: Thriller ANNO: 2017 REGIA: Lauro Chartrand CAST: Ashley Scott, Tiera Skovbye, Cru Ennis, Johnny Visotcky, Kenneth Miller, Jade Kammerman, Kristen Renton, Alma Sisneros DURATA: 90 Minuti Incubo Biondo in tv: trama La relazione con Caroline, una donna separata, distrugge il rapporto tra James e la moglie Margot. A risentirne maggiormente è la figlia Elle che, divenuta grande, medita vendetta contro Caroline.