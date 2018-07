Incidenti in moto | Lombardia tra le regioni più a rischio

Incidenti : Padova - scontro tra Vespa e camion - morto il motociclista : Padova, 28 giu. (AdnKronos) - Poco prima delle 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SP 5 in via Europa a San Pietro Viminario per lo scontro frontale tra una Vespa e un camion: deceduto il 43 enne alla guida delle due ruote. I pompieri accorsi da Este e Padova hanno messo in sicurezza i

Incidenti : Padova - scontro tra Vespa e camion - morto il motociclista : Padova, 28 giu. (AdnKronos) – Poco prima delle 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SP 5 in via Europa a San Pietro Viminario per lo scontro frontale tra una Vespa e un camion: deceduto il 43 enne alla guida delle due ruote. I pompieri accorsi da Este e Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, nonostante i soccorsi niente da fare per l’uomo di Conselve, dichiarato morto dal personale medico del suem 118 intervenuto con ...

Incidenti : auto contro moto - muore a Livigno motociclista 16enne : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Tragico incidente a Livigno, località Trepalle (Sondrio), nel primo pomeriggio. Lo schianto tra un’auto e una moto ha provocato la morte di un giovane motociclista di appena 16 anni. automedica e elicottero accorsi sul posto, la statale 6651, hanno constato il decesso del ragazzo. L'articolo Incidenti: auto contro moto, muore a Livigno motociclista 16enne sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Incidenti : scontro tra auto e moto - chiusa la 'Romea' nel Comune di Chioggia : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - A causa di un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti una autovettura e un motociclo, la strada statale 309 “Romea” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 84,580, nel territorio comunale di Chioggia, in provincia di

Incidenti del Foggiano : travolge cavallo - morto motociclista : Un giovane, a bordo della sua motocicletta, ha investito un cavallo che vagava per strada, perdendo la vita: l’incidente si è verificato ieri sera, sulla SP144, tra Vico del Gargano e la Foresta Umbra. L’impatto è stato violento e per il 24enne non c’èstato nulla da fare. morto anche l’animale che non aveva il microchip. In corso le indagini dei carabinieri per risalire al proprietario del cavallo ed accertare eventuali ...

Incidenti : scontro tra auto e due moto nel Bresciano - un morto : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - scontro fra due motociclette e un'auto a Esine, in provincia di Brescia. L'incidente, avvenuto sulla strada statale 42 del Tonale e della Mendola, ha provocato un morto e tre feriti, di cui due in gravi condizioni. A perdere la vita è stato il conducente di una delle due

Moto e Incidenti - la Liguria in testa a livello nazionale. La Spezia è decima : Oltre ad assicurare la difesa nei procedimenti penali derivanti da imputazioni per guida in stato di ebbrezza senza limiti di tasso alcolemico, abbiamo esteso la copertura al mondo intero ed ampliato ...

Tangenziale Est - due Incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contromano - morto un motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

Incidenti : scontro tra auto e moto - gravissimo un giovane nel Milanese : Milano, 24 mag. (AdnKronos) - E' di un ferito in condizioni gravissime il bilancio di un incidente tra un'auto e una moto avvenuto nel primo pomeriggio lungo la tangenziale est di Milano, in direzione sud, all'altezza del comune di Carugate. La nota dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza,

Bosch - anche le moto avranno “occhi” e “orecchie”. Obiettivo : zero Incidenti : Dotare le motociclette di “occhi e orecchie”: in sintesi è questa la ricetta di Bosch, fra i principali produttori di componentistica automotive, per rendere la guida su due ruote più sicura. Infatti, attualmente il rischio di perdere la vita in un incidente a bordo di una moto e` fino a 20 volte superiore rispetto a quello degli automobilisti. Alla luce di questo dato, l’Obiettivo a lungo termine di Bosch appare abbastanza ambizioso: azzerare ...

Incidenti : 4 feriti in scontro tra auto e moto nel padovano - grave il centauro : Padova, 16 mag. (AdnKronos) – Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra un’auto e una moto in via Pelosa incrocio con via Argine Sinistro a Saccolongo: 4 feriti con il centauro in codice rosso. La squadra dei pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il motociclista era assistito dal personale del suem 118 ed elitrasportato in ospedale. feriti anche i tre ...