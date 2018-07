Incidente ieri sera sulla Vittoria Scoglitti | 5 feriti

Silandro - il ladro fugge in Bmw e fa un Incidente. Bloccato dai carabinieri dopo l'inseguimento : Silandro. I carabinieri dopo un inseguimento hanno Bloccato a Lagundo un 25enne albanese, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale che aveva compiuto un furto in un'abitazione ad Allitz ...

Incidente sul lavoro in Fincantieri - inchiesta per omicidio colposo : l’operaio non aveva imbragatura : L’uomo era dipendente di un’azienda in subappalto. È caduto dal 14esimo ponte di una nave in costruzione. L’ira dei sindacati: «Non è possibile morire in questo modo». Stop del cantiere dalla 6 di questa mattina

Fincantieri - Incidente sul lavoro : operaio cade dal ponte nave e muore davanti ai fratelli : L'operaio di 43 anni è caduto nel vano ascensore della nave da crociera in costruzione facendo un volo di oltre dieci metri mentre stava eseguendo lavori di saldatura per una ditta esterna impegnata nel cantiere di Fincantieri a Sestri Ponente, Genova.Continua a leggere

È morto uno degli operai che lo scorso 13 maggio erano stati coinvolti in un Incidente in un’acciaieria di Padova : Sergiu Todita, operaio moldavo di 39 anni, è morto martedì sera dopo 24 giorni di ricovero dopo il grave incidente in cui era rimasto coinvolto lo scorso 13 maggio alle Acciaierie Venete di Padova. Todita aveva subito gravi ustioni su The post È morto uno degli operai che lo scorso 13 maggio erano stati coinvolti in un incidente in un’acciaieria di Padova appeared first on Il Post.

Padova - Incidente alle Acciaierie Venete : morto uno degli operai ustionati dalla colata incandescente : È morto dopo 25 giorni di ricovero al centro grandi ustionati di Cesena Sergiu Todita, l’operaio 40enne di origine moldava coinvolto nell’incidente avvenuto a maggio nelle Acciaierie Venete a Padova. In queste settimane, i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma le ustioni riportate su quasi il 100 per cento del corpo hanno impedito di intervenire chirurgicamente. Todita, che abitava nella città veneta, lascia una moglie e una ...

Napoli - 17enne muore in un Incidente stradale nei Quartieri Spagnoli : sequestrata ambulanza per soccorrerlo : Ambulanze sequestrate, operatori presi in ostaggio, flotte di scooter che scortano i mezzi di soccorso fino all’ospedale. All’origine di tutto un incidente stradale tra due moto avvenuto a Napoli nella zona di Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli, nel quale un ragazzo di 17 anni è morto e un 45enne è rimasto ferito e si trova ora in rianimazione. Ma prima ancora che arrivassero le ambulanze inviate dal Pronto soccorso dopo la ...

Notte di follia ai Quartieri Spagnoli : 17enne muore in Incidente - gli amici sequestrano un'ambulanza : Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli, dove un 17enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a Montecalvario e ha coinvolto ...