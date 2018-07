Incidente Hartley | prove libere Gp Silverstone Video | terribile schianto contro le

DIRETTA/ Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018 - F1 qualifiche e FP3 live : brutto Incidente per Hartley! : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista inglese (oggi sabato 7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:11:00 GMT)

F1 - nessuna conseguenza per Hartley dopo l’Incidente con Stroll : superati tutti i test medici : Brendon Hartley ha superato i controlli medici a cui si è sottoposto dopo l’incidente con Stroll, avvenuto nel corso del primo giro del Gp del Canada nessuna conseguenza per Brendon Hartley e Lance Stroll dopo l’incidente avvenuto nel primo giro del Gp del Canada. I due piloti sono stati condotti prima al centro medico, ma solo il driver della Toro Rosso è stato poi trasferito in ospedale per controlli più approfonditi. Niente di ...

Formula 1 - GP del Canada 2018 : Hartley-Stroll - pauroso Incidente a Montreal FOTO : Al primo giro sul tracciato di Montreal contatto tra la Toro Rosso e la Williams: incidente spettacolare, piloti fortunatamente illesi .Il tedesco comanda dall'inizio alla fine a Montreal e torna al comando della classifica Mondiale con un punto di vantaggio su Hamilton, quinto al traguardo. Secondo Bottas e terzo Verstappen. Sesta l'altra Ferrari di Raikkonen.

Incidente Stroll-Hartley/ Video Formula 1 : si “agganciano” e la Toro Rosso quasi decolla (Gp del Canada 2018) : Incidente Stroll-Hartley, Video Formula 1: errore o foratura per il pilota Williams? Il dubbio resta ma sta di fatto che il collega della Toro Rosso non sembra avere colpe (Gp del Canada)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Incidente STROLL-HARTLEY/ Video Formula 1 : errore o foratura per il pilota Williams? (Gp del Canada 2018) : INCIDENTE STROLL-HARTLEY, Video Formula 1: errore o foratura per il pilota Williams? Il dubbio resta ma sta di fatto che il collega della Toro Rosso non sembra avere colpe (Gp del Canada)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 20:59:00 GMT)

FORMULA 1 DIRETTA GP CANADA 2018/ F1 gara live : ottima partenza di Vettel - Incidente tra Stroll e Hartley! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp CANADA 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno). Sul circuito di Montreal è cominciato il Gran Premio del CANADA di FORMULA 1: ottima partenza di Vettel che mantiene la prima posizione mentre Bottas deve difendersi da Verstappen, piccola incertezza al via da parte di Raikkonen che viene scavalcato da Ricciardo. Nelle retrovie Stroll perde ...

F1 - nessun provvedimento per Leclerc dopo l’Incidente con Hartley : Whiting e Hartley perdonano il monegasco : L’incidente che ha coinvolto Leclerc e Hartley nel finale del Gp di Monaco è stato giudicato come una situazione di gara non dipesa dal pilota monegasco La FIA ha graziato Charles Leclerc dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nel finale del Gp di Monaco, quando il pilota della Sauber-Alfa Romeo ha centrato in pieno la Toro Rosso di Hartley. A causa di un problema all’impianto frenante, il driver monegasco non è riuscito ...