Incidente durante discesa di rafting lungo la Dora | un morto - AostaOggi IT

Kaley Cuoco in ospedale - Incidente per la Penny di The Big Bang Theory durante la luna di miele? (foto) : La luna di miele di Kaley Cuoco non è andata come previsto. Dopo neanche una settimana dal suo matrimonio con Karl Cook, la Penny di The Big Bang Theory è finita in ospedale per un 'piccolo' incidente di percorso. Nulla di grave, stando a quanto dichiarato dall'attrice 32enne, ma è bastato per far preoccupare i suoi fan e il novello sposo. Su Instagram, Kaley Cuoco ha fatto sapere di stare bene, condividendo una simpatica foto che la ritrae ...

MONTE GRAPPA - PRECIPITA COL PARAPENDIO : MUORE A 24 ANNI/ Ultime notizie : Incidente in volo durante una virata : MONTE GRAPPA, PRECIPITA col PARAPENDIO: MUORE a 24 ANNI. Ultime notizie: vela si avvita, volo di 400 metri, ma la Procura potrebbe aprire un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Napoli. Incidente mortale durante imbarco sulla nave GNV Atlas diretta a Palermo : Tragico Incidente a bordo di una nave al porto di Napoli. Un indonesiano è morto. Un traghetto veloce della Gnv

Incidente al Poligono militare di Carpegna : parà dell’Esercito gravemente ferita durante esercitazione : Ferito gravemente un militare dell’Esercito: l’Incidente è avvenuto questa mattina nel Poligono militare di Carpegna (PU), mentre era in corso un’esercitazione a fuoco con mortai, regolarmente programmata e propedeutica all’impiego operativo. Il personale militare sanitario presente sul posto, dopo aver stabilizzato la paziente, ha chiamato immediatamente i soccorsi del 118 che hanno provveduto al trasporto in elicottero ...

Amici - l’Incidente hot di Biondo : il fuoriprogramma durante il concerto è imbarazzante. Guarda cosa gli succede : Il concorrente di Amici, Biondo, che è stato da poco eliminato dal talent show di Mediaset, si sta esibendo a un concerto con la sua hit “Déjà-vu”. E proprio mentre sta cantando “c’è qualcosa che non va”, arriva l’inconveniente: i pantaloncini si abbassano e rimane in mutande. Gaffe risolta con ironia dal cantante, che ha postato sul proprio profilo Instagram la foto che lo ritrae semi-nudo. L'articolo Amici, ...

Biondo in mutande al Comacchio Beach Festival - l’Incidente sul palco durante Deja Vu (video) : Incidente per Biondo in mutande al Comacchio Beach Festival durante l'esibizione: il concorrente di Amici, eliminato alcune settimane fa dal talent, si è esibito sabato 9 giugno durante il concerto a Comacchio Beach Festival. Una gaffe in pubblico, durante uno dei suoi primi appuntamenti dal vivo, che difficilmente i suoi fan scorderanno: durante l'esibizione in Deja Vu, canzone che lo ha rappresentato maggiormente durante l'edizione di ...

Incidente dal medico - durante la visita parte un colpo di pistola e uccide paziente in sala d'attesa : Un'assurda morte è avvenuta a Colli Aniene, a Roma. Un 68enne è rimasto ucciso da un colpo di pistola esploso all'interno di uno studio medico in via Palmiro Togliatti 1640. La vittima...

Brindisi - Incidente durante la processione del Corpus domini : l’arcivescovo scivola dalla sella e cade da cavallo : Brutto incidente per il vescovo di Brindisi, monsignor Domenico Calidandro, durante la processione del Corpus domini. Come documentato da una diretta video del sito di news locale Bridisitime. it (di cui pubblichiamo un estratto), poco dopo l’inizio della processione il vescovo è scivolato dalla sella del cavallo ed è caduto di per terra di schiena, davanti a decine di fedeli. Soccorso dall’ambulanza e portato in ospedale, Calidandro ...

Bono Vox - cade dal palco/ Video - Incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago : Bono Vox, cade dal palco: Video. incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago, tappa dell'Experience + Innocence Tour della band irlandese. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:30:00 GMT)

Juventus - sei tifosi coinvolti in un Incidente durante la festa scudetto : Intorno alle 21.30 è cessato l'allarme per i due tifosi della Juventus ricoverati in seguito a un incidente stradale avvenuto durante la festa scudetto a Torino. In un primo momento sembrava poter ...

Juventus - gravi due tifosi coinvolti in un Incidente durante la festa scudetto : Due tifosi della Juventus sono ricoverati in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto durante la festa scudetto a Torino. Secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa , è più grave di ...

Juventus - Incidente shock durante la festa : pullman si aggancia ai cavi del tram - ci sono feriti gravi : 1/36 La Presse ...

Ilva : Incidente durante attività manutenzione - morto dipendente ditta Ferplast : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Questa mattina, durante le attività di manutenzione nella sala argani della gru DM6 al IV sporgente, si è verificato un incidente che ha coinvolto Angelo Fuggiano, 28 anni, dipendente della ditta appaltatrice Ferplast, il quale è deceduto a seguito di un impatto con una f

Ilva : Incidente durante attività manutenzione - morto dipendente ditta Ferplast : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Questa mattina, durante le attività di manutenzione nella sala argani della gru DM6 al IV sporgente, si è verificato un incidente che ha coinvolto Angelo Fuggiano, 28 anni, dipendente della ditta appaltatrice Ferplast, il quale è deceduto a seguito di un impatto con una fune. Lo rende noto l’Ilva in un comunicato, precisando che l’area è attualmente non operativa e occupata solamente dalla ditta ...