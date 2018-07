Inchiesta stadio Roma | Civita non andava arrestato

Inchiesta stadio Roma - Riesame : "Civita non andava arrestato. Palozzi resta ai domiciliari" : Obbligo di firma per l'ex assessore regionale, confermata invece la misura restrittiva per l'ex vicepresidente del Consiglio regionale. Venerdì gip ha negato scarcerazione a Parnasi

Inchiesta stadio Roma - le ammissioni di Parnasi ai pm : "Palozzi chiedeva sempre soldi - Civita solo favori" : Depositata parte del lungo interrogatorio in cui il costruttore spiega i suoi rapporti coi politici indagati. "Mi chiamava sempre" dice a proposito dell'ex vicepresidente della Regione "ma a me non interessava perche stavo tentando di costruire un rapporto coi 5S"

Inchiesta stadio Roma - Parnasi ai pm : "Palozzi chiedeva sempre soldi" : Le ammissioni del costruttore nel corso del lungo interrogatorio. "Civita agì sempre nell'interesse della Regione"

Inchiesta stadio - Parnasi : “Pagavo tutti i partiti politici : Ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di «aver pagato tutti» per rimuovere gli ostacoli burocratici e mantenere buoni rapporti con i politici in generale. Ha collaborato con i pm di Roma, dopo due settimane passate nel carcere di Rebibbia, l’imprenditore, Luca Parnasi, arrestato il 13 giugno scorso nell’ambito dell’Inchiesta dei carabinieri d...

Stadio Roma - Parnasi : "Pagavo tutti i partiti"/ Interrogatorio fiume : possibile svolta nella maxi Inchiesta : Stadio Roma, Luca Parnasi interrogato in carcere dei pm: il costruttore è stato sentito per sei ore dalla procura capitolina. Molte le rivelazioni effettuate dall'ex titolare di Eurnova

Inchiesta stadio Roma/ Interrogatorio per Luca Parnasi - costruttore ed ex titolare di Eurnova : Inchiesta stadio Roma, Interrogatorio per Luca Parnasi, costruttore ed ex titolare di Eurnova. Quindici giorni fa si era avvalso della facoltà di non rispondere, poi il cambio di strategia

Inchiesta stadio della Roma : Bonafede scarica Raggi : Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede “scarica” Virginia Raggi. Dopo la seconda convocazione in procura del sindaco della capitale, ascoltato come teste nell’Inchiesta Nuovo Stadio della Roma, il collega di partito e ministro della giustizia spiega: "Luca Lanzalone lo ha scelto il sindaco Virginia Raggi. Gliel'abbiamo presentato sia io sia Riccardo Fraccaro. Io non ho niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due ...

'Roma - avanti stadio' : l'Inchiesta rallenta - ma non ferma il progetto. Lo speciale di Sky Sport24 : L'intreccio tra affarismo e politica torna a dominare la cronaca romana ed a rimandare lo straordinario lavoro di James Pallotta e di chi lo circonda. Il presidente della Roma non ha nessuna ...

Stadio Roma - Bonafede : “Lanzalone fu scelto dalla Raggi. Non ho nulla a che vedere con Inchiesta” : “Lanzalone? Lo ha scelto la sindaca Raggi. Gliel’ho presentato io insieme a Fraccaro. Siccome conoscevo un bravo avvocato l’ho presentato e lei, come sindaca, ha ritenuto di avvalersene”. Sono le parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di Otto e mezzo (La7). E aggiunge: “Io non niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due fattori: il primo è che quest’inchiesta non ...

Fico : Inchiesta stadio - massima durezza : 2.11 "Dobbiamo sicuramente scegliere nel modo migliore, ma è un problema che il Paese deve riuscire a risolvere sempre di più".Così Roberto Fico, presidente della Camera,in relazione alla selezione della classe dirigente nel Movimento 5 Stelle, dopo l'inchiesta sullo stadio della Roma, che vede coinvolto,tra gli altri, Luca Lanzalone dimessosi da capo dell'Acea e che era anche consulente del sindaco di Roma Virginia Raggi. Per questo, aggiunge ...

Virginia Raggi di nuovo davanti ai pm per l'Inchiesta sullo stadio dell'As Roma : A soli tre giorni dalla prima convocazione, Virginia Raggi ritorna di fronte ai pm nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio dell'As Roma. La sindaca era stata già ascoltata in qualità di testimone dai magistrati venerdì scorso.Durante il colloquio di venerdì scorso, la sindaca avrebbe ribadito anche agli inquirenti, così come dichiarato pubblicamente, che la genesi del rapporto con Luca Lanzalone sarebbe ...

Montuori : Stadio - iter non toccato da Inchiesta : Roma – Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica del Campidoglio, ha parlato della vicenda relativa allo Stadio della Roma. Lo ha fatto a margine della presentazione della Strategia di resilienza di Roma Capitale alla Casa dell’Architettura. Lo Stadio ci sarà “Nel futuro di questa città sono certo che ci sarà lo Stadio della Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta per andare avanti, abbiamo deciso di ...

[L'Inchiesta] Il verbale d'accusa contro i Cinque Stelle : "Dopo le riunioni con Bonafede - Fracarro e Lanzalone il no al nuovo stadio della ... : "A dette riunioni parteciparono anche, con mia sorpresa, gli onorevoli Bonafede e Fraccaro. Fu allora che si iniziò a discutere della possibilità di mediare con la Roma per autorizzare la ...

Stadio Roma - nuovi documenti e altri politici : l'Inchiesta si allarga : Sono in arrivo nuovi documenti nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il deposito e' legato alle istanze al tribunale del Riesame che verranno presentate in settimana dai difensori degli ...