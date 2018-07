Incendio in una fabbrica di profumi | esplosioni e fiamme altissime

Incendio in una abitazione di Vessalico - vigili del fuoco in azione : Un Incendio è divampato, verso le 7, in località Perinetti, di Vessalico, nell'entroterra di Imperia. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Al momento non sembra che ci siano feriti e si ...

Incendio a Napoli - morta una anziana : ANSA, - Napoli, 1 LUG - Una donna di 81 anni, Iole Bosio, è morta nell'Incendio della sua abitazione nel centro di Napoli. E' accaduto stamane intorno alle 7. I vigili del fuoco hanno domato subito le ...

Incendio Piemonte - rogo in una discarica di rifiuti : 12 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro : Un grosso Incendio è divampato in serata al punto ambiente Cidiu Servizi, impianto di trattamento rifiuti e discarica per rifiuti non pericolosi, al confine tra Pianezza e Druento, nella cintura ovest di Torino. I Vigili del Fuoco, con 12 squadre e l’ausilio dei mezzi di supporto e le autobotti, sono impegnati nel domare le fiamme. A quanto si apprende, il rogo sarebbe divampato, per cause ancora da accertare, da un magazzino dove sono ...

Roma : Incendio divampa in zona Torrevecchia - sgombrata una chiesa : Roma: rogo partito da alcune sterpaglie Roma – La zona tra Torrevecchia e via di Boccea avvolta dalle fiamme. Secondo quanto si apprende l’incendio sarebbe partito da alcune sterpaglie, le quali hanno lambito un distributore di benzina, e una chiesa in via Fratel Giuseppe Lazzaro che è stata fatta evacuare. Numerose unità dei volontari della Protezione Civile sul posto con il supporto di canadair ed elicotteri, oltre a Vigili del ...

Arese - Incendio in una palazzina : gara solidale per le famiglie : Arese , Milano, , 27 giugno 2018 - Accompagnate dai carabinieri della stazione di Arese, a turno le famiglie attendono in giardino di salire nelle proprie case per poter recuperare quel che si può, ...

Gaeta - allarme Incendio su una nave Ma era solo un'esercitazione : incendio su una nave al porto di Gaeta, in provincia di Latina, ma era solo un'esercitazione periodica per organizzare al meglio i soccorsi in caso di necessità. E' successo lunedì 25 nella stazione ...

Incendio in una discarica nel Milanese : nessun intossicato : Un Incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi nella discarica comunale alle porte di Abbiategrasso (Milano). Diversi i mezzi dei vigili del fuoco impegnati sul posto, intervenuti poco prima delle 16. Nel rogo non sono coinvolte persone e neanche immobili, trattandosi di una discarica a cielo aperto. Le operazione di spegnimento risultano particolarmente lunghe per il grande ammasso di rifiuti. L'articolo Incendio in una discarica nel ...

Arese - vasto Incendio in una palazzina di tre piani : Arese, vasto incendio in una palazzina di tre piani Arese, vasto incendio in una palazzina di tre piani Continua a leggere L'articolo Arese, vasto incendio in una palazzina di tre piani proviene da NewsGo.

Incendio Messina - forse una presa mal funzionante all'origine del rogo - : Le prime indagini svelano la probabile causa delle fiamme divampate nell'appartamento dove sono morti due fratelli di 10 e 13 anni . I funerali fissati per il 18 giugno

