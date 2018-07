Incendio in ditta profumi nel Milanese - in corso analisi dell'aria - : Ventuno mezzi dei Vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme. Il rogo è divampato nella tarda serata di venerdì 6 luglio. L'Arpa, al momento, esclude rischi per i residenti e per l'ambiente

Milano - Incendio in ditta di profumi : ANSA, - Milano, 7 LUG - Un grosso incendio è divampato questa sera all'interno della ditta di cosmetici Muller & Koster Spa - Industry Chemistry in via Papa Giovanni XXIII, a Liscate , Milano, . Non ...

Nuovo Incendio nel deposito ditta Bertè : ANSA, - MORTARA , PAVIA, , 22 GIU - Tornano le fiamme nel deposito della ditta di trattamento rifiuti "Eredi Bertè" di Mortara, a oltre nove mesi dall'incendio che il 6 settembre scorso divampò per ...