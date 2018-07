Incendi USA | situazione drammatica in California | un morto e diversi animali uccisi dalle

Usa : California - Incendio vasto tre volte San Francisco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

continuano a divampare gli Incendi sulla costa occidentale degli Stati Uniti: migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Secondo il centro nazionale di monitoraggio, sono oltre 60 gli Incendi in atto nel Paese e gran parte di essi sono concentrati lungo la west coast. Nello Utah sono state ordinate altre evacuazioni a causa di un Incendio che si è esteso per 160 km quadrati: evacuate centinaia di case a sudest di ...

Prendendo esempio dalle Olimpiadi invernali in Corea, alcune città in California, Colorado e Arizona, hanno deciso di sostituire i fuochi artificiali con spettacoli aerei effettuati da sciami di droni colorati per il 4 luglio, a causa della paura per gli incendi.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nelle campagne della California del nord e minaccia circa 700 case. Le fiamme, partite sabato scorso a circa 160 chilometri a nord-est di San Francisco e alimentate da forti venti, sono arrivate a coprire una superficie di circa 243 chilometri quadrati. A circa 300 persone è stato chiesto di lasciare le loro abitazioni. Al momento non sono stati segnalati feriti.

Un pacchetto di cinque progetti per la messa a norma delle disposizioni antincendio degli istituti provinciali scolastici di Ragusa è stato approvato dal commissario straordinario del Libero consorzio comunale Salvatore Piazza. Le delibere riguardano cinque istituti.

Si è conclusa l'attività in Svezia dei due canadair CL 415 del Dipartimento dei vigili del fuoco attivati nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile. I velivoli anfibi, rientrati a Ciampino nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati impegnati dal 13 giugno scorso nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi che hanno interessato diverse zone del Paese, anche in aree prossime al centro della Capitale Stoccolma.

"Questa non è una fatalità, è successo quattro volte in un mese". La signora Nerina abita a Bussoleno, un piccolo comune dalla Val di Susa, ed è una delle 130 persone che ha dovuto dormire fuori casa a causa della frana che ha colpito il paese. Un ammasso di fango e detriti che è scesa giù dalla montagna e che ha travolto più di ottanta case. "La cattiva gestione degli incendi dello scorso autunno – racconta l'ex guardia forestale Guido ...

Salvo piccoli focolai che non destano preoccupazione, è rientrata l'emergenza Incendi in provincia di Ragusa, dove ieri pomeriggio un vasto rogo ha interessato la riserva naturale di Kamarina costringendo all'evacuazione degli ospiti di un villaggio turistico. Le fiamme, la cui natura potrebbe essere dolosa, sono state alimentate dal forte vento di scirocco complicato le operazioni di spegnimento condotte da un elicottero dei vigili del fuoco. Circa 800 turisti sono stati evacuati.

ValSusa, frana si stacca dalla montagna e investe case e macchine di Bussoleno: scatta piano di evacuazione. Ci sono circa 200 sfollati.

