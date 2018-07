Incendi Cagliari | Vigili del Fuoco impegnati con 10 autobotti

meteoweb.eu

(Di sabato 7 luglio 2018) Ideldi, dalla sala operativa del 115 questo pomeriggio sonoin diversialla vegetazione sviluppatisi in diverse località dell’hinterland del capoluogo. In particolare i pompieri sono in azione a Selargius vicino al cimitero, fino alla Strada statale 554, dietro un mobilificio, dove l’o ha interessato una rivendita di legname. Attivi anche a Quartucciu dove le fiamme hanno coinvolto una rivendita di materiale edile. Date le consistenti dimensioni dell’o, in supporto alla Squadra di Pronto intervento sul posto è stata inviato il Nucleo G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale) con mezzi movimento terra oltre a tre Squadre di pronto intervento con altrettanti fuoristrada al seguito e treper un totale di 10 mezzineglipiù grossi. La situazione è in evoluzione. Ingenti i danni. L'articolo...