In Italia con permesso umanitario | tenta di stuprare una 21enne

Scaletta di Eminem a Milano il 7 luglio : info orari e ritiro biglietti per l’unico concerto in Italia : Eminem a Milano il 7 luglio terrà il suo primo concerto in Italia all’Area Expo – Experience. Sarà la seconda esperienza in Italia dopo il 2001, anno in cui il cantante è stato ospite, non senza polemiche, del Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà. 28 pezzi in Scaletta per oltre due ore di concerto. I biglietti sono stati polverizzati in pochi minuti e l'evento ha fatto registrare il tutto esaurito in prevendita. La Scaletta si ...

caccia allo sconto - al via i saldi estivi in tutta Italia : Roma,, askanews, - Al via i saldi in tutte le regioni Italiane. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni persona spenderà in media 98 euro per l'acquisto di articoli di abbigliamento ...

L.A. APOCALYPSE-APOCALISSE A LOS ANGELES/ Su Italia 1 il film con Gina Holden (oggi - 7 luglio 2018) : L.A. APOCALYPSE-APOCALISSE a Los ANGELES, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 luglio 2018. Nel cast: Gina Holden, Christopher Judge, alla regia Michael Sarna. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:29:00 GMT)

Estate - Italiani in viaggio con i loro animali : i consigli per una vacanza perfetta : Quest’Estate parte in vacanza con il proprio animale quasi un italiano su tre (29%) che lo possiede grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che solo una minoranza del 15% rinuncia perché non è possibile accoglierlo nella struttura mentre per i restanti si tratta di una scelta. Sono dunque 6,2 milioni – sottolinea la ...

LA PICCOLA PRINCIPESSA/ Su Italia 1 il film con Liesel Matthews (oggi - 7 luglio 2018) : La PICCOLA PRINCIPESSA, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 luglio 2018. Nel cast: Liesel Matthews, Elonor Bron, alla regia Alfonso Cuaron. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 10:58:00 GMT)

Volley - l’Italia verso i Mondiali : le azzurre convocate per il primo collegiale. Egonu e compagne iniziano il cammino : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il collegiale che inizierà lunedì 9 luglio al Centro Onesti di Roma. Le ragazze rimarranno nella capitale fino al 20 luglio in quello che è il primo raduno in vista dei Mondiali in programma a ottobre in Giappone. Non ci sono grosse novità, le azzurre sono praticamente le stesse che hanno disputato la Nations League conclusa al sesto posto, a un ...

Forza Italia - Antonio Tajani : Silvio Berlusconi capolista alle Europee : Su politica estera dilettanti allo sbaraglio - "Ho l'impressione che sulla politica estera e internazionale ci siano dilettanti allo sbaraglio". Tajani critica così le scelte fatte dal governo Conte. ...

Concerto. Al Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna Myss Keta - icona del pop Italiano : Una donna di spettacolo, ma soprattutto uno spettacolo di donna, che non ha saputo dir di no agli insistenti corteggiamenti del mondo della moda, che l'ha fatta diventare la modella e icona più ...

Beach Volley - Il campionato Italiano conquista Milano : i risultati delle qualificazioni : Dopo l'inaugurazione ufficiale della tappa, a cui hanno partecipato l'Assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri e il vice capogabinetto della Prefettura Alessandra Tripodi, si sono ...

Beach Volley – Il campionato Italiano conquista Milano : i risultati delle qualificazioni : Beach Volley campionato italiano: i risultati delle qualificazioni di Milano Lo spettacolo del Beach Volley ha conquistato Milano: si è aperta oggi nel capoluogo lombardo la terza tappa del campionato italiano Assoluto, che proseguirà per tutto il fine settimana fino alle gare decisive di domenica 8 luglio. Sul campo centrale all’ombra del Castello Sforzesco e su altri 5 campi di gara (al Quanta Club Milano e al Paradise Beach di Sesto San ...

EMINEM - CONCERTO A MILANO/ Area Ex-Expo : scaletta - biglietti e orari del primo live in Italia del rapper : EMINEM, CONCERTO a MILANO nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 05:29:00 GMT)

STREETDANCE 2/ Su Italia 1 il film con Sofia Boutella (oggi - 7 luglio 2018) : STREETDANCE 2, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 luglio 2018. Nel cast: Sofia Boutella e George Sampson, alla regia Max Giwa e Dania Pasquini. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 04:46:00 GMT)

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : parte la corsa verso gli Europei - si decidono le azzurre per Glasgow. Le favorite per la convocazione : Manca meno di un mese agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Proprio per questo motivi, i Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno nel weekend alla Play Hall di Riccione hanno una valenze elevatissima e aiuteranno il DT Enrico Casella a schiarire gli ultimi dubbi su qualce quintetto convocare per la rassegna continentale. In settimana ...

L’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri sarà scarcerato : era detenuto per concorso in associazione mafiosa : Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali difensori, ha disposto il differimento per motivi di salute della pena per L’ex senatore forzista Marcello Dell'Utri, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Dell'Utri sarà dunque a breve scarcerato.Continua a leggere