Il trio ' Giochi armonici' protagonista a Finalpia

Libiana Grenot - trionfatrice ai Giochi del Mediterraneo : "Mi sento italiana - per me conta solo onorare il tricolore. Incontrare Salvini? Volentieri" : "Io mi sento italiana, e come faccio sempre quando scendo in pista penso solo a onorare la maglia azzurra e il tricolore. Il resto non conta". Libiana Grenot, in un'intervista rilasciata all'agenzia Dire, commenta la sua vittoria ai Giochi del Mediterraneo, dove ha conquistato il podio alla staffetta 4x400, assieme alle colleghe Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo. La scatto che le ha immortalate sorridenti a pochi ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA IN trioNFO! Il Mare Nostrum è azzurro - oro di Milan e compagni. Spagna ko : L’ITALIA ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli Imperatori del Mare Nostrum siamo ancora noi, la nostra Nazionale B ha demolito la Spagna padrona di casa per 3-1 (25-22; 25-17; 33-35; 25-23) e ha fatto festa a Tarragona confermando lo scettro di questa manifestazione in cui abbiamo sempre vinto nel nuovo millennio. La battaglia contro le Furie Rosse è stata particolarmente ...

LIVE Italia-Spagna volley - Finale Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : 3-1. OROOO!!! AZZURRI IN trioNFO!!!! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, Finale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA IN trioNFO! Gli azzurri vincono! Demolite Spagna e Turchia - sfondata quota 50 ori : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’ITALIA punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - che vagonata d’oro! Tortu - Grenot e Re guidano le staffette. trionfi Perini e Pedroso : Non arriva soltanto l’oro della 4x100m guidata da Filippo Tortu nell’ultima giornata per l’Atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia conquista una valanga di medaglie in una serata davvero esaltante. Le due 4x400m non hanno deluso le aspettative e hanno confermato i favori del pronostico con una doppietta stellare. Davide Re ha trascinato Giuseppe Leonardi, Michele Tricca e Matteo Galvan verso il successo ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : URAGANO DI ORI! trionfi a volontà nell’atletica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : MUSCOLI ITALIA! Di Serio e Mouhiidine epocali - doppietta trionfale. Cavallaro d’argento : Si chiude con due ori e un argento la cavalcata dell’Italia di Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. Raffaele Di Serio e Aziz Abbes Mouhiidine hanno reso ancor più bello il loro titolo, perché insieme hanno lanciato l’Italia verso il 50° trionfo in questa edizione. Non è riuscito a fare tris Salvatore Cavallaro, che ha comunque conquistato la medaglia d’argento. Primo a salire sul ring è stato Di Serio nella ...

ITALIA REGINA DEL MARE NOSTRUM! Gli azzurri vincono il medagliere dei Giochi del Mediterraneo - quarto trionfo di fila : IMPERATORI DEL MARE NOSTRUM! L’ITALIA ha matematicamente vinto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva che si concluderà domani a Tarragona (Spagna). La nostra Nazione ha confermato il proprio strapotere sportivo su questa zona geografica, imponendosi nella speciale classifica per la quarta volta consecutiva (la 13esima nella nostra storia su 18 edizioni disputate): da Almeria 2005 non conosciamo rivali, ...

Ginnastica ritmica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Alex Agiurgiuculese in trionfo - oro per l’Italia! Sfuma la doppietta con Baldassarri : Alexandra Agiurgiuculese regala un altro oro all’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La 17enne di origini rumene si è imposta con autorevolezza nel concorso generale individuale di Ginnastica ritmica, confermando tutti i favori del pronostico dopo essersi già affermata nel turno di qualifica. L’azzurra, tesserata per l’Udinese, ha festeggiato ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Spagna sugli scudi a Tarragona - due ori al maschile. trionfa anche la croata Jelic : Spagna sugli scudi nella seconda giornata di gare di Taekwondo a Tarragona, in Spagna, dove sono in corso i Giochi del Mediterraneo 2018. Nelle gare maschili si è materializzato un autentico dominio iberico, con la vittoria di Raul Martinez Garcia nella finale della categoria -80 kg ai danni dell’egiziano Seif Eissa, sconfitto 17-14 al termine di un match entusiasmante. Sul podio sono saliti anche il tunisino Yunus Sari e il portoghese ...

Equitazione - Giochi del Mediterraneo 2018 : Francia cannibale - trionfa Felicie Bertrand. Quinto l’azzurro Filippo Marco Bologni : L’Italia non sfonda nel salto ostacoli individuale ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Il migliore degli azzurri è Filippo Marco Bologni, Quinto con una prestazione eccellente in termini di precisione ma non altrettanto da punto di vista cronometrico. Nel barrage, infatti, l’azzurro non è riuscito a far meglio di 54”7 in sella a Quidich de la Chavee, chiudendo al 5° posto alle spalle del gruppo di testa, che si è ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BOCCE D’ORO! Diego Rizzi in trionfo! Camboni vince nella vela! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...