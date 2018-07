Il trasporto del futuro parte dalla Calabria | la tecnologia SkyWay arriva in Aspromonte

Il Parlamento Ue respinge la riforma del trasporto su gomma : aumenta il dumping sociale" : Per D'Amato 'tuttavia, questo voto rappresenta anche una sconfitta per la politica', in quanto 'dopo aver lavorato per mesi, il Parlamento europeo ha gettato la spugna perdendo la grande opportunità ...

La voce della Politica Chiesta l'abrogazione delle proroghe dei servizi di trasporto pubblico locale : Abbiamo depositato una proposta di legge per chiedere l'abrogazione dell'articolo 76 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale - della L.R. 11/2018 "Collegato alla Legge di stabilità ...

Da SITA una una rete blockchain integrata per il mondo del trasporto aereo : Le compagnie aeree di tutto il mondo avranno presto a disposizione una infrastruttura tecnologica comune per testare le possibilità di integrazione delle tecnologie blockchain nei propri processi. SITA , la technology company che ...

trasporto aereo - Sardegna preoccupata per la scadenza della continuità territoriale : Il 27 ottobre rappresenta la deadline oltre cui non è più possibile prenotare un volo in continuità territoriale da e per la Sardegna , sia sul sito di Alitalia, sia di Blue Air. L'incertezza spinge ...

Centri estivi - in piena attività tutte le strutture che usufruiscono del trasporto gratuito del Comune : UMWEB, MAGIONE " Sei le strutture selezionate per le garanzie che offrono nel gestire i campi estivi per bambini e ragazzi dai tre ai 14 anni che usufruiranno del trasporto gratuito offerto dal Comune ...

Conftrasporto e Università Cattolica insieme alla guida del Master per i manager della logistica : ... quella aperta grazie all'accordo di collaborazione per il funzionamento del Master universitario di I Livello 'Economia e Gestione degli Scambi Internazionali' sottoscritto da Conftrasporto, l'...

Scioperi - l'allarme del Garante : nel trasporto locale poche sigle bloccano il servizio : ROMA - Autobus e metro fermi per sciopero, ormai è record. E Roma, secondo la relazione annuale del Garante, è stata la città più tartassata dalle proteste con ben 13 stop alla circolazione dei mezzi ...

Catania - fatture false nel giro dell'autotrasporto : due arresti e 3 indagati : Due imprenditori del settore trasporto di merci su strada, Giuseppe Rapisarda, di 62 anni, e il figlio Vincenzo, di 39, sono stati posti agli arrestati domiciliari dalla Guardia di finanza di Catania ...

STARSHIP - il trasporto merci del futuro : Shell Lubricants e AirFlow Truck Company presentano STARSHIP, un nuovo mezzo di trasporto merci a elevata efficienza in termini di consumo di carburante. Il truck di nuova generazione, dotato di un motore a 6 cilindri da 400 CV e di una coppia di 2508 Nm, è stato progettato e costruito dalle due aziende per dimostrare […] L'articolo STARSHIP, il trasporto merci del futuro sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

La concorrenza sleale dell'Est uccide l'autotrasporto europeo : ... tra le altre cose, sul settore dell' autotrasporto merci , apportando dei cambiamenti molto importanti che potrebbero avere pesanti ripercussioni non solo sull'economia nel Vecchio Continente ma ...

Diesel e autotrasporto al centro del dibattito tra la filiera italiana e le istituzioni europee : Un tavolo tecnico, operativo e programmatico per mettere in rete da una parte le istanze della filiera italiana del settore automotive e dall'altra le istituzioni dell'Unione Europea, dove sui focus del Diesel e dell'autotrasporto si...

Ecco il progetto della rete Hyperloop per il trasporto delle merci : Il trasporto delle merci potrebbe diventare la killer application in grado di favorire lo sviluppo e la diffusione a livello globale della tecnologia Hyperloop. Ne sono assolutamente convinti i vertici di Virgin Hyperloop One, che dopo aver annunciato la partnership con il colosso dei trasporti cargo Wp World hanno affidato al prestigioso studio britannico di architettura Foster + Partners la progettazione di una rete ad alta velocità dedicata ...

trasporto aereo : Aeromexico aumenta voli Madrid-Città del Messico : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Aeromexico offrirà fino a 16 frequenze settimanali sulla rotta Madrid-Città del Messico, tra il 15 giugno e il 25 ottobre di quest’anno, per soddisfare le esigenze dei propri clienti durante l’alta stagione. Ad annunciarlo è la compagnia aerea in una nota. Il lunedì, il venerdì e il sabato Aeromexico effettuerà tre voli giornalieri non-stop per fornire un prodotto più competitivo e di alta qualità.Nel ...

Roma-Liverpool - il piano del trasporto pubblico verso lo stadio : ROMA - Il Comune di Roma ha pubblicato il piano del trasporto pubblico in vista della gara di stasera allo stadio Olimpico tra Roma e Liverpool . Dalle 20,45, all'Olimpico, la semifinale di Champions ...